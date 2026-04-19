4月18日、昼帯へ放送時間を移す『タイムレスマン』（フジテレビ系）の告知動画が公開され、timeleszの篠塚大輝が出演した。体操服姿で番組をアピールする姿が収められていたが、その見た目の変化に注目が集まっている。

「動画内で篠塚さんは『みてね〜』と笑顔で手を振りながら番組を宣伝していましたが、その頬は大きくこけて見え、以前と比べて痩せた印象を受けるビジュアルとなっていたんです。メイクの影響を指摘する声もあがっていますが、顔色の変化も含めて心配の声が広がる結果となりました」（芸能記者）

実際にX上では、

《顔色大丈夫そ？》

《しのなんかめっちゃ痩せた！？メイクかな？》

《この人こんなにゲッソリしちゃってどうしたのかしら》

といった声が上がっている。こうした変化の背景について、芸能ジャーナリストは過去の炎上騒動との関連を指摘する。

「篠塚さんは2025年11月28日放送の『めざましテレビ』に出演した際、『今はもう動かないおじいさんにトドメ〜』と替え歌のギャグを披露しました。ですが、その内容が不謹慎だとして批判を集めたんです。放送後にはグループとして謝罪文を発表する事態となり、大きな波紋を呼びました。

また、この一件を受けて出演予定だった『ドラえもん』の映画声優を辞退したと報じられるなど、活動面への影響も取り沙汰されました。

現在もネット上では当時の発言が取り上げられることがあり、その余波は収まっていないとも言えます。芸能人は些細な言動でも批判の対象となりやすく、とくに新体制のtimeleszは加入経緯もあって賛否が分かれやすい状況にあります。

篠塚さんは急激な環境変化のなかでプレッシャーを感じていると思います。今回のビジュアルの変化も、なにか活躍をしなければという一心で稽古に励んだのが理由かもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

そんななか、グループとしての活動は順調だ。timeleszは5月16日から愛知を皮切りに『We’re timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM』を予定しており、関連グッズもすでに販売が開始されている。篠塚の名前入りフェイスタオルが売り切れるなど、人気の高さもうかがえる。

篠塚は、尾を引く「めざまし騒動」から、再起を図れるか──。