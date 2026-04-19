首位タイに浮上した高橋彩華の胸算用 今季２勝目→世界ランクアップ→全米女子オープン出場の”プランB”
＜KKT杯バンテリンレディス 2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞５位から出た高橋彩華が７バーディ・ボギーなしの「65」と大きく伸ばし、首位タイに浮上した。「たまに魔球が出るので。今週は左に引っかけです」と自己採点は80点だったが、ミスが出ても２日間でボギーは１個だけ。ほぼ無傷のゴルフで、トーナメントコースレコードの「63」をマークして先にホールアウトしていた鈴木愛に追いついた。
【写真】“むぐむぐダッシュ”が可憐すぎです
「きょうの魔球は３〜５発くらい。左に行くのを嫌がった右プッシュもありました。でも、今週はまだ落ち着いているほうかな」左ドッグレッグの５番パー４は３番ウッドを握ったティショットを曲げて、左バンカーにつかまった。そこから残り140ヤードの２打目を８番アイアンでグリーンに運んだ。「グリーンの右端が見えるくらいのところから、目いっぱいフックをかけました」。２パットでパーセーブ。「なんとかうまく拾えている」とミスがミスにならないマネジメントが今季の好成績を支えている。２週前の「ヤマハレディース」で今季初優勝を果たした。３人のプレーオフを制してツアー通算３勝目。世界ランクが94位から75位に上がったことで、¨プランB¨を発動させた。今大会の最終日翌日の20日に千葉で行われる「全米女子オープン予選会」にはエントリー済みだが、５月25日時点の同ランクで現在のポジションをキープできれば、全米切符が手に入る。１日で36ホールを回る体力勝負の全米予選。できれば、回避したい。「今週、勝てたらランクは５つは上がるはず。予選には出なくてもいいのかな…と。勝てたら要検討です」海外メジャーには、これまで３度出場した。2022年と25年の「AIG女子オープン」（全英）はいずれも予選落ちしたが、新型コロナの影響で異例の12月開催となった20年の全米は初のメジャー挑戦で11位に入った。「めちゃ賞金がすごいじゃないですか。全米に出たい！」。軽口をたたいて笑ったあとに、「日本では経験できない刺激がたくさんある。より自分を成長させるために行きたい。自分に足りないものが、たくさん見つかるから、やっぱり行きたい」と口元をキュッと引き締めた。世界ランク75位以内の資格による全米出場が確定するまで、国内ツアーは今大会を含めて５試合ある。ボーダー上の同ランクではまだ不安。「全米に行くことが今のモチベーションです」。鈴木と首位に並び、３位には４打のリードを持って迎える最終日。「いろんな意味で大事になる１日。このコースはティショットがちゃんと決まるかですね。曲げると難しくなる」。¨魔球¨は封印だ。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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