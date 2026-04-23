札幌市白石区のマンションの駐車場で男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は男性がマンションから転落したとみて原因を調べています。駐車場にとまった黒い車。強い衝撃が加わったのでしょうか。ルーフトップのガラスが内向きに割れています。隣の１３階建てマンションには窓枠を調べる捜査員の姿が。札幌市白石区本通１３丁目南で４月２３日正午前、マンションの住人から「窓が開いている。窓