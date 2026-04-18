「高級感がある」と思う日産の車ランキング！ 2位「エルグランド」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思う日産の車」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「近所に販売店があるが、エルグランドの高級そうなイメージの看板を見たことがあるから」（50代女性／新潟県）、「大きいし、高級ファミリーカーという印象があるから」（30代女性／新潟県）、「他社には無い低く幅広い車体が高級な印象を与えていると思ったから」（20代男性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「スポーツカーでスタイリッシュなところが好き」（40代女性／大阪府）、「まず名前からしてかっこいいし、スカイラインGTRの見た目がとてもかっこいい」（30代女性／三重県）、「スポーティな外観に加え、先進的な内装デザインと走行性能の高さが融合しており、上質さと高級感を兼ね備えている」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)
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2位：エルグランド／60票2位にランクインしたのは、日産の高級ミニバンのパイオニア「エルグランド」です。「キング・オブ・ミニバン」と称されるにふさわしい、重厚なフロントマスクと広い室内空間が特徴。低重心プラットフォームによる安定感のある走りと、心地よいシートなど、乗員全員がリラックスできる空間作りが高級感に繋がっています。
1位：スカイライン／82票見事1位に輝いたのは、日産の歴史を象徴する名車「スカイライン」でした。伝統的なスポーツセダンとしての高い走行性能はそのままに、最新の運転支援システムや上質な内装を備え、大人のためのプレミアムセダンへと進化。ブランドへの信頼感とともに、洗練された都会的なスタイルが「高級」というイメージを強く印象付けています。
回答者からは「スポーツカーでスタイリッシュなところが好き」（40代女性／大阪府）、「まず名前からしてかっこいいし、スカイラインGTRの見た目がとてもかっこいい」（30代女性／三重県）、「スポーティな外観に加え、先進的な内装デザインと走行性能の高さが融合しており、上質さと高級感を兼ね備えている」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
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(文:坂上 恵)