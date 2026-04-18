◆米大リーグ Ｒソックス１×―０タイガース＝延長１０回＝（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・タイガース戦のスタメンを外れたが、延長１０回１死一、三塁のチャンスで代打で出場し、サヨナラ打を放った。

両チームとも得点を奪えずに０―０のまま迎えた延長１０回１死一、三塁。吉田はダービンの代打で打席に立った。タイガースは内野に５人を置くシフトを敷いたが、強くたたきつけて大きくはねた打球は、内野手の頭を越え、２人しか守っていない外野へ転々と転がり、本来は右翼手が守る位置への適時打となり、試合を決めた。

メジャー初のサヨナラ打。試合後、現地放送のインタビューに応じた吉田は「もう１点を取るだけだったので、なんとかバットに当てて、ことを起こしたかった。試合にいつでも行けるようにしっかり心拍数を上げていました」と興奮気味に振り返った。

コーラ監督は「彼はまさに、プロフェッショナルだ。こういう状況で、選手が試合に出たいと思う気持ちは私もよく分かる。正直に言って、マサは日本で最高の打者の一人だ。だからこそ、我々は彼をここに呼んだ。彼は少しケガもあったが、今のこのロースターで勝つためには、こういう戦い方をしなければならない。その力を最大化させている」と吉田とチームの戦いぶりを称賛した。

続けて「しかし、これは簡単なことではない。（ベンチスタートが多く）彼も、これからどうなるんだと自問することもあるだろう。それでも彼は準備を怠らない。最高のチームメートだ。守備の練習をし、走塁練習をし、準備を整えている。今シーズン、その姿勢が我々に良い結果をもたらしている」と日々の姿勢を紹介し、再び称賛した。

タイガース、ヤンキースと昨季ポストシーズンに進出した強敵を相手にする本拠地での７連戦初戦を制し、吉田は「ホームでこういう勢いのあるゲームをできたので、このシリーズ、けっこうタフなシリーズ続くので、しっかり初戦を取れてよかったです」とうなずいていた。

吉田はスタメンを外れる試合も多いが、出場した試合は６試合連続安打。打率は３割１分にまで上がった。