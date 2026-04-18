アストロズという選択は「最善だったのか」　ド軍メディアが投げかけた疑問　今井達也の育成計画は「早くも壁に直面している」

今井はメジャーへの順応に苦労しているようだ(C)Getty Images

アストロズの今井達也は開幕から3度先発登板した後、右腕の疲労により負傷者リスト（IL）登録となり、メジャーデビューイヤーは苦しいスタートとなっている。また今井自身が、環境への適応に戸惑いがあるとも口にするなど、プレー以外でも困難を強いられているようだ。

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今季、日本からポスティングでメジャーへ渡った選手で期待値の高かった右腕の現状は、米国内でも様々なメディアで大きな話題として扱われている。ドジャースの情報を発信する『FANSIDED Dodgers’ Way』でも、今井について論じる特集記事を配信した。

アストロズ入団以前より、今井は「ドジャースを倒したい」との意欲を公言しており、日本や米国で大きな話題となっていた。その言葉通り、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希ら日本人選手が揃うドジャースは、ポスティング当初より移籍先の候補にも挙がることはなく、今井はアストロズ入りを決断。同メディアはメジャー移籍に至る経緯を踏まえ、現在の今井の状況に独自の見解を示している。

「アストロズでのイマイの育成プランは、早くも壁に直面している。先発ローテーションの柱へと成長する可能性を示した好投も1度あったが、残る2試合では制球難が露呈し、まだ完成された投手ではないことを印象づけた」

今井の現状をその様に評している同メディアは、「こうした状況を見ると、アストロズとドジャースの違いをどこまで比較検討していたのか疑問も残る」などと指摘。続けて、「イマイの獲得はアストロズにとって近年最大級の国際契約の1つであり、海外選手獲得方針の転換を象徴するものだった。それ自体は球界全体にとって前向きな流れだが、同時に『ドジャースを避ける』という強い意思が本当に最善だったのかを考えさせる要因でもある」と持論を展開。