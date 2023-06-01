【1/12 Honda CB1000F】 4月18日ごろ 発売 価格：4,620円

タミヤは、プラモデル「1/12 Honda CB1000F」を4月18日ごろに発売する。価格は4,620円。

本商品は、Hondaのロードスポーツバイクとして長い歴史を誇るCBシリーズの新世代モデル「CB1000F」を1/12スケールでプラモデル化したもの。

水冷直列4気筒エンジンは精密にモデル化され、流れるようなラインで構成された一体感あるフォルムがリアルに再現されている。エンジン、足まわり、マフラー、スタンドはフレームにビスで固定する。

クーラントホースにはメッシュパターンを彫刻。燃料タンク、フロントフェンダーは一体パーツで、マフラーやヘッドライト、フロントフォークのインナーチューブなどはメッキパーツとなっている。

タイヤは質感ある合成ゴム製。ブレーキやクラッチの配管はビニールパイプで、チェーンは左右2分割でローラー部分を再現している。

スライドマークは3種類のカラーパターンが用意されており、ヘッドライトカウル、ラジエターグリルもパーツ化。センタースタンド付きとなっている。

4in2in1の真円タイプの集合マフラーを右サイドに1本出しとした力強いフォルムをリアルに再現

水冷直列4気筒エンジンは本体はもちろん、クーラントホースにメッシュパターンを彫刻するなど精密な仕上がり

燃料タンク、フロントフェンダーは合わせ目の処理が不要な一体パーツ

フロントフォークはインナーチューブをメッキパーツで別部品化。実車オプションのラジエターグリルもセット

大型テールランプはクリヤーレッドパーツ

シートは特徴的な凸凹形状や表皮パターンのシワを彫刻で表現して立体的で柔らかさのある質感を演出

メーターパネルにスライドマークを貼ってから透明パーツをセットして、液晶パネルの光沢感を再現

実車オプションのヘッドライトカウルも用意。カウルは完成後も脱着可能

実車オプションのセンタースタンドも用意。取り付けにビスを使用して、サイドスタンドと同様に可動

塗装をせずに組み立てた状態

3タイプのボディカラーに加えて、SE仕様も製作可能

ヘッドライトカウルとラジエターグリル、クイックシフターを装備したSE仕様にも組み立てられる

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※発売日は流通により前後する場合があります。