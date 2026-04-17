「平成を詰め込んだ」横澤夏子、手作りスマホケースに反響「完全にぶっ刺さりました これは可愛すぎます」
「平成を詰め込んだ」横澤夏子、手作りスマホケースに反響「完全にぶっ刺さりました これは可愛すぎます」
お笑いタレントの横澤夏子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。平成に流行したキャラクターのシールを詰め込んだオリジナルのスマホケースを披露しました。
【写真】横澤夏子、平成キャラの手作りスマホケース公開
「横澤さんもかわいい〜」横澤さんは「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！ ボンボンドロップシールをはがさないで 切り抜いて入れたらシャカシャカケースに入ったのよー！ 全部かわいい平成ー！」とつづり、1枚の写真を公開。たくさんの平成キャラクターのシールが入った透明なスマホケースを手に持ち、笑顔で鏡越しに自撮りをするショットです。
コメントでは「同い年なので完全にぶっ刺さりました これは可愛すぎます」「可愛すぎる！商品化して売って欲しいですー！笑」「かわいいです」「最高じゃん！！！！ めちゃくちゃ可愛い」「横澤さんもかわいい〜」など、絶賛の声が寄せられています。
「平成レトロ最高」3月13日には「マネージャーの里村さんと平成プリ撮ったのよー！」とつづり、8枚のプリクラ画像と1本の動画を公開した横澤さん。写り方やスタンプなど平成を感じるプリクラ画像と、プリクラを撮る様子を映した動画です。ファンからは「平成レトロ最高」「この時代のプリクラがやっぱいいなー」「懐かしすぎる！！！」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)
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