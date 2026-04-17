この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お弁当かわのを目指して」日本一行列のできる弁当屋の弟子となった女将の奮闘の手作り弁当

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「真夜中から弁当作りに奮闘する女将と家族！地元で売り切れる手作り弁当屋に密着」と題した動画を公開しました。動画では、産直市で販売される大人気の手作り弁当「なら弁」を作る女将の、深夜からの過酷な仕込みと愛情たっぷりのお弁当作りに密着しています。



厨房の時計が深夜を指す中、女将が一人で仕込みを開始。手際よく鮭を焼き、唐揚げや肉巻き卵など、ボリューム満点の揚げ物を次々と作っていく様子が収められています。動画内で女将は、弁当作りを始めたきっかけについて「自分にできることがお弁当ぐらいかなと思って始めてみて」と語りました。また、時間がうまく使えずに泣きながら仕込みをした時期もあったと振り返り、YouTubeで料理人の動画を見て奮起したというエピソードを披露。「そっからめっちゃ師匠です。もうずっと師匠やなと思ってます」と笑顔で語る場面が印象的です。



その後、白米と雑穀米の2種類のご飯に、甘酢肉団子、エビチリ、手作りの唐揚げなどが盛り付けられ、彩り豊かなお弁当が次々と完成していきます。完成した「なら弁」は家族の協力で発泡スチロールに詰められ、車で「産直市 うたづ」へと運ばれました。



深夜からの地道な作業と家族の温かいサポートから生まれる「なら弁」。地元で売り切れるのも納得の、愛とボリュームが詰まったお弁当作りの裏側を、ぜひ動画でご覧ください。



【レシピ】

動画で紹介された肉団子の甘酢和えの作り方です。

［材料］

・ひき肉（玉ねぎ等の具材入り）

・ピーマン

・ナス

・レンコン

・さつまいも

・甘酢ダレ

・揚げ油



［作り方］

1. ひき肉に細かく刻んだ野菜や調味料を混ぜ合わせて肉だねを作る。

2. アイスディッシャーを使って肉だねを丸くすくい、中温に熱した油に落とし入れてこんがりと揚げる。

3. ピーマン、ナス、レンコン、さつまいもなどの野菜を一口大に切り、それぞれ素揚げにする。

4. 大きめのボウルに揚げた肉団子を入れ、甘酢ダレを加えて全体に絡める。

5. 素揚げした野菜をボウルに加え、肉団子と一緒によく混ぜ合わせたら完成。