ライバル車に対し納期の短い点も人気の理由に

日産は2026年2月12日、ミドルクラスミニバン「セレナ」マイナーチェンジモデルを発売しました。

トヨタ「ノア／ヴォクシー」やホンダ「ステップワゴン」と並ぶ人気のファミリー向けモデルですが、販売店での反響はどのようになっているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“家族向け”3列シートミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

初代セレナは、1991年にデビューしました。当初は「バネットセレナ」の車名でしたが、1994年5月に実施されたマイナーチェンジによって現在のセレナ名に変更されています。

その後、モデルチェンジを重ねるごとに存在感を増していき、先代モデルにあたる2016年5月にデビューした5代目セレナは、大ヒット作となりました。

特に、2018年3月に追加されたハイブリッド「e-POWER」のおかげもあり、2018年上半期（2018年1月〜6月累計）の国内販売でミニバンNO.1を獲得するほどの人気を集めています。

そして2022年11月には、6代目となる現行モデルに刷新されました。

家族のためのミニバンという初代から支持を集めるキャラクターはそのままに、内外装の一新に加え、先進運転支援「プロパイロット」の機能向上、効率化や力強い走りとなった第2世代のシリーズ式ハイブリッド「e-POWER」を採用するなど、さらなる進化を遂げています。

2024年10月には、日産独自の電動四輪制御技術「e-4ORCE」を搭載した4WDモデルも新設定され、滑りやすい路面だけでなく、力強い加速やカーブでの安定した走り、揺れの少ない乗り心地を実現しています。

そして今回のマイナーチェンジでは、「LUXION（ルキシオン）」と「ハイウェイスターV」の外観のデザインの変更が行われ、それぞれフロントグリルやアルミホイールに新デザインを採用しました。

同時に「LUXION（ルキシオン）」は新たに専用インテリアを採用し、最上級グレードらしい内外装の上質感を得ています。

なおボディサイズは全長4690mm×全幅1695-1715mm×全高1870mm、ホイールベースは2870mmと、都市部などでも扱いやすいサイズを維持しています。

機能面では、Googleの最新「NissanConnectインフォテインメントシステム」や、より安心で安全な運転を支援する最新のカメラ技術を用いた「インテリジェントアラウンドビューモニター」が搭載されています。

さらに、インフォテインメントシステムのアップデート、運転支援システムや使い勝手の強化を図っており、ドアの施錠忘れ、ハザードランプの消し忘れ、窓の閉め忘れを通知する機能や、離れた場所でもクルマを見守る新サービス「リモートフォトショット」にも対応し、より利便性を高めています。

そのほか、運転支援システムでは、3D映像で車両周辺を確認できる「3Dビュー」や交差点などで死角の確認をサポートする「フロントワイドビュー」などを備えた「インテリジェントアラウンドビューモニター」を搭載することで、より安全性を高めています。

なお、2リッターガソリンモデルおよびe-POWERモデル両方ともに2WDと4WD（e-POWER車はe-4ORCE搭載）が用意されます。

新型セレナの価格は278万5200円から499万8400円です（いずれも消費税込み）。

発売されて間もないマイナーチェンジ版セレナについて、首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。

「グレードや仕様にもよりますが、おおよそ2か月程度でご納車が可能です。

（ライバル車の）トヨタのノアやヴォクシーは納期が非常に長いようで、『念のためセレナの納期も聞いてみよう』とお問い合わせをいただき、短期間でご納車が可能だと知って驚かれることが多いです。

ノアやヴォクシーをご検討されていらっしゃる方も、ぜひセレナも選択肢に加えていただきたいです」

また別の日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「早ければ1か月半を切るくらい、多少延びても2か月ほどでお届けできます。

ミニバンというとファミリー層の方が中心ですから、半年や1年も待っていられないというお客様が多いのですが、その点、セレナは少しお待ちいただければご納車が可能なので、お客様からも満足の声をいただいております。

もちろんこの先状況が変わる可能性もありますので、まずはお問い合わせいただくことをおすすめいたします」

ファミリーカーにとって、最新の安全装備や室内の快適性が重要であることは間違いものの、便利な道具として今すぐにでも活躍して欲しいものであり、短期間で納車が可能という点も非常に重要なことです。

マイナーチェンジ後のセレナがおよそ2か月ほどで納車できるという情報は、子育て世代にとっても朗報ではないでしょうか。