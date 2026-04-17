BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク＝28）のソロデビュー曲「Seven」が、Spotifyメインチャート「デーリートップソンググローバル」で1000日間ランクインする大記録を樹立した。韓国メディアのスターニュースは17日「アジアの歌手の楽曲としては初めて、そして唯一の成果である」と報じた。

また「海外音楽専門メディア『Pop Core』によると、ジョングクの『Seven』は、同チャートに1000日連続でとどまり、超強力なグローバルメガヒットソングとしての威力を再び証明したと報じた」と伝えた。

さらにSpotify「ウイークリートップソンググローバル」では、アジアのソロ歌手として初めて、かつ最長期間の143週もチャートインし、新記録を更新し続けている。

同曲は、アジアの歌手曲として初めて28億8500万回のストリーミングを達成した。最近、同曲のミュージックビデオは、YouTubeで6億回の再生回数を突破した。米ビルボードの「グローバル200」で140週、「グローバル（米国除く）」で143週ランクインした。これもアジアのソロ歌手としては初めてで最長記録となった。

ジョングクのSpotify個人アカウントは、すべての曲を合算し、アジアの歌手としては最短、K−POPソロ歌手としては初めて、総計107億5000万ストリーミングを記録した。