アイアップから、「ピアプロキャラクターズ」の「ぷちふれ！」シリーズに、3つの新グッズが登場。

「初音ミク」たち「ピアプロキャラクターズ」のミニキャラが、お花にのったデザインがかわいらしいグッズが発売されます☆

アイアップ「ピアプロキャラクターズ」ぷちふれ！ シリーズ

発売予定：2026年8月より順次 ※アイアップ公式オンラインストアで2026年6月ごろ予約開始予定

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

アイアップオリジナルの描き起こしミニキャラシリーズ「ぷちふれ！」に、「初音ミク」たち「ピアプロキャラクターズ」の新作グッズが登場。

「ぷちふれ アクリルキーホルダー」「ぷちふれ アクリルスタンド」「ぷちふれ トレーディンググリッター缶バッジ」の3種がラインナップされます☆

「ぷちふれ！」の元になった「Petite fleur（プチットフルーレ）」は、フランス語で「小さい花」

小さくなったキャラクターたちが、お花の上にちょこんとおすわりする姿がコンセプトの愛らしいシリーズです。

ピアプロキャラクターズ ぷちふれ アクリルキーホルダー

価格：各880円（税込）

種類（全7種）：初音ミク１、初音ミク２、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

アイアップオリジナルの描き起こしイラストを使った「ピアプロキャラクターズ」のアクリルキーホルダー。

各キャラクターのカラーを基調にしたデザインで、キャラクターが乗っているお花のデザインにも注目です！

ピアプロキャラクターズ ぷちふれ アクリルスタンド

価格：各1,100円（税込）

種類（全7種）：初音ミク１、初音ミク２、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

ミニキャラになってお花に乗る「初音ミク」たちが可愛らしいアクリルスタンド。

台座部分が水面をイメージしたデザインになっており、まるでお花が水に浮いているようです☆

ピアプロキャラクターズ ぷちふれ トレーディンググリッター缶バッジ

価格：単品・550円（税込）、BOX・3,850円（税込）※1BOX 7種×1個入

種類（全7種）：初音ミク１、初音ミク２、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリートできます

全7種からどれか1つが出てくる、トレーディング仕様の缶バッジは、キラキラのグリッターデザイン。

ボックスでも販売し、未開封ボックスなら全種コンプリートが可能です！

お花に乗るミニキャラデザインがかわいい「ピアプロキャラクターズ」の描き起こしイラストの新作グッズ。

アイアップ「ピアプロキャラクターズ」ぷちふれ！ シリーズは、2026年8月より順次、全国の販売店で販売スタートです！

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※掲載画像はすべてイメージです

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