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YouTubeチャンネル「kirihara」が「Insta360とDJIの間に切り込めるか？360°カメラ第三勢力【QooCam3 Ultra】」を公開した。動画では、KanDao（カンダオ）から発売された最新の8K対応360度カメラ「QooCam 3 Ultra」をレビューし、圧倒的な画質と引き換えに見えてきた独自の魅力や課題を解説している。



kiriharaは、まず本機が1/1.7インチのソニー製クアッドベイヤーセンサーをデュアル搭載し、F値1.6の明るいレンズを採用している点に注目。「競合2社とも性能では引けを取らない」と語り、8K 30fpsの超高解像度撮影や10bit Log撮影、さらには冷却ファン内蔵という、クリエイター向けの充実したスペックを高く評価した。



実際の撮影テストでは、公園の風景や夜のイルミネーションを歩きながら撮影。明暗差の激しい場面でもダイナミックレンジブースト機能を活用することで、白飛びを抑えた鮮明な空の青さや雲のディテール、夜景のきらびやかな光を美しく記録できることを実証した。また、消える自撮り棒を最長の120cmまで伸ばして肩に担ぐことで、まるでドローンで空撮したかのようなダイナミックな映像も披露している。



一方で、気になった点として約340gという本体重量を挙げ、「安定感はあるが落下が怖い」と率直な感想を述べた。また、バッテリーの消耗が早く約50分で切れてしまうため長時間の撮影には予備が必須となることや、マウントが1/4インチネジ穴のみでクイックリリース機構がない点など、運用面での改善要望も指摘している。



性能的には「Insta360 X5」や「Osmo 360」といった強大な競合機に対して、総合力で肉薄する部分もある。しかし、現状のネックとなるのは本体サイズの大きさや重量、そして最も課題となるのはPCへの負荷が大きい編集スタジオソフトの最適化である。丁寧な作りが光る本機だけに、これらが改善していけば、今後のアップデートで360度カメラ市場における第三勢力としての確固たる地位を築いていけるかもしれない。