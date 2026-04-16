ＩＴ大手ＭＩＸＩ（ミクシィ）は１６日、インドでスマートフォン向けゲーム「モンスターストライク（モンスト）」の本格提供を始めると発表した。

経済成長が続くインドで海外事業の拡大に再挑戦する。

インドでは「ストライクワールド」の名称で展開する。操作方法は日本と同じだが、日本で中心の「ガチャ」課金に加え、アイテムごとの課金など独自の要素も導入した。日本のアニメ作品との連携も順次展開し、日本アニメの認知度向上につなげると説明している。

インドでは一部サービスを制限して２月から試験提供を行っていた。現地での運用体制にめどが立ったため、本格提供に切り替える。

モンストはモンスターを指ではじいて敵に当てるゲームで、最大４人で楽しめる。２０１３年に提供が始まり、世界の利用者数は国内を中心に６５００万人に上る。１４年に米国や中国、韓国でサービスを始めたが、いずれも数年で撤退を余儀なくされた。現在は台湾や香港に限って提供している。

モンストを含むスマホゲーム事業の売上高はミクシィ全体の約６割を占める。モンストの開発を主導した木村弘毅社長は「成長が期待されるインド市場で持続的な事業基盤の構築を目指す」とのコメントを出した。