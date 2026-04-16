CS放送「フジテレビONE」の「プロ野球ニュース」やYouTubeの出演などで人気のフリーアナウンサーの袴田彩会（35）が16日、自身のXを更新。体調不良で緊急搬送されていたが、17日から仕事復帰することを報告した。

「ご心配をおかけしましたが、体調もよくなり明日からお仕事復帰致します」と報告。「ご迷惑をおかけした皆様、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪し、「明日のプロ野球ニュースも頑張るぞー！」と意気込んだ。

袴田アナは12日、元ロッテで野球評論家の里崎智也氏のイベント「里崎ライブ2026」に出演予定だったが「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されましたが、幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と明かしていた。

13日にも「皆様ご心配をおかけして申し訳ありません。順調に回復していまして、今週中にもお仕事復帰したいと思っています。温かいお言葉本当にありがとうございます」と伝えていた。