元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之氏が16日、日本テレビ系「news every.」（月〜金曜後3・50）に生出演し、京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件について見解を語った。

同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、捜査関係者によると殺害への関与を認める供述もしている。

鈴江奈々アナウンサーからは、「警察はいつから、父親が関与している可能性があると考えて捜査していたと考えられるか」と問われた。

鳴海氏は「23日の卒業式の日に結希君を送ったという話が出ておりますが、そこにもう矛盾があったので、ちょっとおかしいなという印象は警察は持っていると思う」と推測。捜査の初期段階からマークされていた可能性を指摘した。

先月29日に小学校から3キロ離れた峠道で、結希さんのものとみられる通学用リュックを親族が発見。一方で、今月12日には小学校から南西約6キロの山中で、結希さんが履いていたものと特徴が似た黒色の靴が発見された。

鳴海氏は「その（行方不明の通報があった）後に、結希君のリュックが見つかった。そんなところに子供が行くわけがない。第三者の関与があったんだろうと警察が見ていた中で、発見したのが親族ですから、どうして親族がこういうところで見つけられるのかなという疑問を持ちますよね」と見解を口に。「そこで、矛盾した話をしている父親の関与があるのかなという見方をしたんだろうと思います」と推測した。