サッカー日本代表の森保一監督（５７）らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日未明、肺炎のため死去した。８５歳。森保監督は日本サッカー協会を通じ、追悼のコメントを発表した。

以下、コメント全文。

「今西さんの訃報にふれ、心よりお悔やみを申し上げます。今西さんには言葉では表すことができないほどたくさんのことを学ばせていただき、そして成長させていただきました。サッカー選手や指導者としての立ち振る舞い以前に、社会人として人前に出て恥ずかしくないように、人としての根本的なことを教わりました。『サッカー選手である前に良き社会人であれ』を肝に銘じてこれからも生きていき、指導にも生かしたいと思います。これまで日本のために、そして日本サッカー界のために本当にありがとうございました。今夏のワールドカップも日本一丸で世界に挑み、今西さんが天国で誇らしく思えるようなサッカーをお見せできるよう邁進します。どうか安らかにお眠りください」

東京教育大（現筑波大）出身で、指導者だけでなく教育者としての一面もあった今西さん。長崎日大高から広島入りした森保監督を含めた選手の引退後まで見据え「話す、聞く、書く、読む」を徹底して教育した。「指導者というのは自分の考えを選手に伝えなければいけないし、選手の話も聞いてやらないといけない」と、試合やシーズン後に感想文を書かせ、スピーチの練習も実施。今西さんが森保監督の指導者としての礎を築いた。

今西さんは１９８０年代、日本リーグ２部に降格したマツダ（現Ｊ１広島）の監督に就き、日本代表監督にもなるハンス・オフトさんをオランダからコーチに招いて１部復帰を果たすなど再建した。総監督として広島で９４年Ｊリーグ第１ステージを制し、２００３年に退任。日本協会強化副委員長のほか、２００７年から１２年まで岐阜の社長などを務めた。