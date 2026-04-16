東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「ピスタチオ×ナッツ スイーツ＆ベーカリー」を開催。

コクと香ばしさが魅力のピスタチオとナッツを贅沢に使用し、それぞれの個性を際立たせたホテルメイドの味わいが堪能できるフェアです☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」ピスタチオ×ナッツ スイーツ＆ベーカリー

提供期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）

提供店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 2F カフェ「トスティーナ」）

営業時間：10:00〜23:00

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて、月替わりフェア「ピスタチオ×ナッツ スイーツ＆ベーカリー」を開催。

期間中、コクと香ばしさが魅力のピスタチオとナッツを贅沢に使用し、それぞれの個性を際立たせたホテルメイドのスイーツとベーカリーが提供されます。

バリエーション豊かなラインナップで、初夏の訪れを彩る優雅なスイーツタイムが堪能できるフェアです☆

フォレピスターシュ

価格：1,000円(税込)

コクと酸味の調和が堪能できる「フォレピスターシュ」

フランス語で“ピスタチオの森”と名付けた、ピスタチオのグリーンが新緑を思わせるムースです。

濃厚なピスタチオムースにオレンジの風味を閉じ込め、仕上げにマカロンとフランボワーズを添えています。

ノワゼットキャラメル

価格：1,000円(税込)

ひと口ごとに変化する味わいが楽しめる「ノワゼットキャラメル」

キャラメルムースにヘーゼルナッツの香ばしさを重ねたムースです。

キューブ型のなめらかなキャラメルムースに、ノワゼット（フランス語でヘーゼルナッツ）のムースとオレンジのジュレを合わせています。

タルトピスターシュノワゼット

価格：1,000円(税込)

「タルトピスターシュノワゼット」は、5種のナッツが生み出す豊かな食感が格別なタルト。

ピスタチオが香るタルトの上に、くるみ、アーモンド、カシューナッツ、ピーカンナッツ、そしてピスタチオを並べ、マスカルポーネメープルクリームを添えています。

香ばしさとまろやかさが心地よく広がる一品です。

マンスリーベーカリー「ピスタチオクリームサンド／ピスタチオデニッシュ」

価格：各700円(税込)

メニュー名：写真手前から）

・ピスタチオクリームサンド

・ピスタチオデニッシュ

マンスリーベーカリーにも、ピスタチオをふんだんに使用したメニュー2品がラインナップ。

「ピスタチオクリームサンド」と「ピスタチオデニッシュ」が販売されます。

ピスタチオクリームサンド

ピスタチオを練り込んだ生地で、ピスタチオのミルククリームとグリオットチェリーをサンドし、優しい甘みと酸味を効かせた「ピスタチオクリームサンド」

ホワイトチョコレートとピスタチオグリーンの鮮やかなコントラストが印象的なベーカリーです。

ピスタチオデニッシュ

「ピスタチオデニッシュ」は、クロワッサン生地にナッツの風味を重ねて焼き上げたデニッシュ。

芳醇なピスタチオダマンドとアーモンドを詰め、コクと食感を表現した一品です。

斜めに描いたチョコレートとまぶしたピスタチオが、上品な美しさを演出します。

シェラトンスイーツボックス

料金：3,400円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

ピスタチオとナッツが主役のマンスリースイーツを含む、6種のミニサイズスイーツを詰め合わせた「シェラトンスイーツボックス」

大切な方への手土産や自分へのご褒美に最適です。

アフタヌーンティー

料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）

※席の指定はできません

※滞在時間に制限はありません

限定数量：1日10セット

提供時間：12:00〜18:00

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

初夏の爽やかさをまとった、ピスタチオとナッツが香るアフタヌーンティーを、1日10セット限定で販売。

新緑がまぶしい季節に優雅なティータイムが心ゆくまで堪能できます。

コクと香ばしさが魅力のピスタチオとナッツを贅沢に使用したスイーツとベーカリー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2026年5月1日より販売される「ピスタチオ×ナッツ スイーツ＆ベーカリー」の紹介でした☆

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