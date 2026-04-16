富裕層の世界にも「ポイ活」はある。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「ファーストクラスで海外へ飛び回るような富裕層の方がむしろ真剣だ。ただし、彼らはポイントを買い物でそのまま使うようなことはまずしない」という――。

■スーパーのレジで90秒浪費する人たち

先日、都内のスーパーマーケットで会計を待っていたときのことだ。

前に並んでいた40代とおぼしき女性が、財布から5枚のポイントカードを取り出した。Tポイント、dポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、そして店舗独自のスタンプカード。レジ係に「これとこれ、両方つきますか」と確認し、つかないとわかると別のカードを差し出す。

写真＝iStock.com／goir ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／goir

その間、およそ90秒。後ろの列がじわりとのびた。

私は、その90秒を責めたいのではない。むしろ、その90秒の中に、日本のポイント経済圏が抱える構造的な問題が凝縮されていると感じたのだ。

野村総合研究所の推計によれば、2024年度に民間で発行されたポイントの総額は約1兆3800億円。国民一人あたりに換算すれば、年間約1万円相当のポイントが空から降ってきている計算だ。2026年現在も物価高は続き、1円でも取りこぼしたくないという庶民の切実な感情がポイ活ブームの背景にあることは疑いない。

スーパーで100円の買い物をして1ポイントが付く。還元率1％。年間300万円のカード決済で3万ポイント。これを「3万円トクした」と喜ぶのが、一般的なポイ活の世界観である。

だが、富裕層の世界では、この等式は成り立たない。

■「1ポイント＝1円」を信じない

「1ポイント＝1円」。この等式を、疑ったことがあるだろうか。

マーケターの視点から言えば、ポイントの本質は「使い方で価値が変動する通貨」である。

1ポイントを1円としてレジで消費する行為は、外貨を空港の最も手数料の高いレートで両替するようなものだ。富裕層は、この事実を熟知している。

富裕層の多くは、ポイント還元率の高いクレジットカードに決済を集約する。たとえば、外資系ホテル提携のプレミアムカードで年間1000万円を決済すると、還元率3％で30万ポイントが付与されるケースがある。

庶民的発想では「30万ポイント＝30万円分のお買い物券」である。だが、富裕層はこの30万ポイントを、航空会社のマイルに変換する。

30万ポイントが約12万5000マイルになる場合、これはヨーロッパへのビジネスクラス往復航空券に相当する。

2026年現在、ロシア上空迂回ルートなどの影響もあり、長距離路線の運賃は高止まりしている。羽田─ロンドン間のビジネスクラス正規運賃は片道で50万円を超えることも珍しくなく、往復で100万円を軽く超える。

つまり、同じ30万ポイントが、使い方次第で「30万円」にも「100万円超」にもなる。

1ポイントの実質価値が1円から3円、あるいはそれ以上へ跳ね上がるのだ。

庶民はポイントを「割引券」として使うが、富裕層はポイントを「為替」として運用している。同じ1ポイントを手にしながら、その先の変換レートがまるで違うのだ。

■｢息をしているだけ｣でポイントが錬成される

そもそも彼らは、ポイントカードを5枚持ち歩くことはしない。代わりに、1枚のプレミアムカードに全決済を集中させ、あとは「仕組み」に任せる。

どういうことか。

特筆すべきは、巨額な固定費のカード決済化だ。

写真＝iStock.com／Bjoern Wylezich ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Bjoern Wylezich

例えば、富裕層が多く住む六本木ヒルズレジデンスのサービスアパートメントは、高額な賃料をクレジットカードで払うことができる。

仮に月に100万円の家賃をカードで払えば、それだけで年間数十万ポイントが自動的に貯まる。さらにヒルズアプリを通じて居住登録をすれば、商業施設内の飲食店舗で優待が受けられ、スーパーやスパの利用でもポイント付与が加速する。生活そのものがポイントを生み出す装置になるのだ。

経営者であれば、アメリカン・エキスプレスのビジネスカードを活用する裏ワザもある。

代表者が基本カードを申し込み、役員や従業員に「追加カード」を発行すると、追加カードの利用分ポイントはすべて代表者の基本カードに集約される仕組みだ。さらに代表者が個人カードも保有していれば、同一名義であることを条件に、ビジネスカードのポイントと個人カードのポイントを合算して一元管理することも可能だ。

仮に役員5人で1名あたり月50万円の経費をカード決済すれば月250万円の経費となり、12カ月で3000万円分の決済となる。アメックスの標準還元率（100円＝1ポイント）で計算すると年間約30万ポイントが積み上がり、このポイントを代表者個人のANAマイルなどに移行してビジネスクラスの特典航空券に充てることができる。

近年では賃貸物件やシェアオフィスでもビジネスカード決済可能なケースが増えている。

息をしているだけでポイントが錬成されるシステムを、彼らは構築しているのである。

■ゼロコストで金融資産を増やす

さらに、2026年現在のポイント経済圏は、かつてとは地殻変動的に異なるステージに突入している。

新NISAの定着に伴い、主要各社が「ポイント投資」を標準機能として実装した。

楽天ポイントを楽天証券でインデックスファンドの積立に充てる。

dポイントをマネックス証券経由で投資信託に回す。

ポイントはもはや日用品の足しにする消費材ではなく、金融資産の入口に変わったのだ。

写真＝iStock.com／SmileStudioAP ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SmileStudioAP

人材紹介会社コトラのエグゼクティブコンサルタントによる分析記事によれば、現在のトレンドは「貯める」から「増やす・回す」への移行が進んでいる。ポイントを消費せず、証券口座へ自動で積み立てるユーザーがマジョリティとなり、ポイントの増減が個人の純資産に直結する「資産としてのポイント」という概念が定着しつつある。

富裕層は、ポイント投資を「ゼロコストの種銭」として活用する。

年間30万ポイントをインデックスファンドに自動積立し、年利5％で複利運用すれば、10年後には約49万円相当に膨らむ。

彼らにとって、その金額自体は誤差のようなものかもしれない。しかし、「自分の財布から1円も出さずに、金融資産が自動で増える仕組み」を持つことに知的快楽を感じている。それは単なる節約ではなく、システムの美学なのだ。

一方、庶民のポイント投資は、しばしば「貯まったポイントで何か買おうかな」の延長線上にある。

投資に回すほどポイントが貯まらない、貯まったらつい日用品に使ってしまう、という循環から抜け出せない。ポイントが「資産の入口」になるか「消費の出口」で終わるかは、その人の思想によって決定づけられる。

■「決済額の大きさ」以上に重要なこと

ここまで読んで、「結局、金持ちは決済額が大きいから有利なだけだろう」と思った方がいるかもしれない。

それは半分正しく、半分間違っている。

たしかに原資は違うが、本質的な差はそこではない。富裕層がポイントに対して持つ圧倒的な優位性は、以下の「3層構造の変換力」にある。

第一層は、ポイントを「最も価値の高い出口」に流す変換力。

マイル、高級ホテル宿泊、さらには投資へと変換することで、「1ポイント」の実質価値は何倍にも跳ね上がる。

第二層は、決済導線を「一本化」する設計力。

複数のカードやアプリを持ち歩いてポイントを分散させるのではなく、一つの経済圏に集約する。これにより、ステータスの上昇（ホテルの上級会員、航空会社のエリートステータスなど）を獲得し、単なるポイント還元以上の「体験価値」を引き出すことができる。

第三層は、ポイントの「時間価値」を理解する金融リテラシー。

ポイントには有効期限があり、使わなければ消滅する。だが、早く投資に回せば複利で増える。この「ポイントの時間的価値」を意識するかどうかが、長期的には大きな差を生む。

■「落穂拾い」になっていないか

19世紀フランスの画家ジャン＝フランソワ・ミレーの名作『落穂拾い』を思い出していただきたい。

ジャン＝フランソワ・ミレー「落穂拾い」（写真＝ オルセー美術館所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

収穫後の畑で、貧しい農婦たちが一粒一粒、落ちた麦の穂を拾い集めている。あれは、残り物を拾う行為であると同時に、「拾うこと以外の選択肢を持たない」境遇の象徴でもあった。

現代のポイ活は、どこかこの『落穂拾い』に似ている。さまざまな企業が設計した経済圏という「畑」から、こぼれ落ちたポイントを一粒ずつ拾い集める。

ただし、畑の持ち主はあなたではない。

還元率を決めるのも、突然制度を改悪するのも、すべて企業側だ。

富裕層は、ポイントを「拾う」のではなく、自身の資産設計の「仕組みの中に組み込む」。彼らにとってポイントは目的ではなく、金融資産や体験価値を最大化するための一つのツールにすぎない。

野村総合研究所の最新推計によれば、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯に達する。彼らはポイントの「量」で庶民を圧倒しているのではない。ポイントの「変換効率」で、静かに、しかし決定的な差をつけているのである。

■「貯める量」よりも「どこに流すか」

もしあなたが毎月のポイント獲得額をスマホでチェックしながら一喜一憂しているなら、一度立ち止まって考えてみてほしい。

あなたは「1ポイント＝1円」の世界で、企業が用意した畑の落穂拾いに懸命になっていないだろうか。

そのすぐ隣に、「1ポイント＝3円にも5円にもなる」世界が、静かに広がっていることに気づいているだろうか。

ポイントの世界において、本当の格差とは、「貯める量」の差ではない。「どこに流すか」という判断力の差である。そして、その判断力は、年収とは関係なく、今日から磨くことができるのだ。

筆者撮影 「JALのマイレージバンクDIAMONDステイタス」カード。 搭乗回数年間120回などの条件を満たすと取得できる。 過去のワンワールドのフライト回数はおよそ1500回に及ぶ。 - 筆者撮影

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西田 理一郎（にしだ・りいちろう）

価値共創プロデューサー、ディープルート 代表取締役

富裕層向けブランド体験の「物語」を紡ぐナラティブ・マーケティングをプロデュース。また、情報伝達を超えた行動を仕組化し、個の全盛時代において、ラグジュアリー市場での持続的成長を実現する知の「価値共創」戦略を構築する。プレミアムブランドの世界観を体現する戦略的プラットフォームの商品化を手がけ、ミシュラン・ガストロノミーから超高級ライフスタイルまで、文化的価値を経済価値に転換するマーケティング、ブランディングを専門とする。「to create a Real LIFE 敏腕マーケターが示唆するこれからの真の生き方とは」「Life is a Journey」「食と文化の交差点 ガストロノミーへの飽くなき情熱」などのメディア掲載・連載を通じて真のラグジュアリーとは「所有」ではなく「体験」であり、その体験に宿る物語こそがブランド価値の源泉である――という信念のもと、富裕層マーケティングの新境地を開拓し続けている。主要著書に『予測感性マーケティング』（幻冬舎）、『アフターコロナ時代のトラベルトランスフォーメーション』（ゴマブックス）、『GRAND MICHELIN ミシュラン調査員のことば［特別編集版］』（アンドエト）がある。個人サイト

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（価値共創プロデューサー、ディープルート 代表取締役 西田 理一郎）