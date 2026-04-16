１５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７２ドル安 ナスダック１１連騰で最高値更新 １５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７２ドル安 ナスダック１１連騰で最高値更新

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１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７２．２７ドル安の４万８４６３．７２ドルと３日ぶりに反落した。トランプ米大統領がイランとの戦闘状態について、終結に向かっているとの考えを示した。これを受けてＮＹダウはプラス圏で推移する場面があったものの、主力株の一角に利益確定売りが出て下げに転じた。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は過去最高値を更新した。



キャタピラー＜CAT＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が値を下げ、コーニング＜GLW＞やＣＶＳヘルス＜CVS＞が軟調推移。キャリア・グローバル＜CARR＞やライブ・ネイション・エンターテインメント＜LYV＞が大幅安となった。一方、セールスフォース＜CRM＞やナイキ＜NKE＞が買われ、バンク・オブ・アメリカ＜BAC＞やモルガン・スタンレー＜MS＞が堅調。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞やヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は３７６．９３ポイント高の２万４０１６．０１と１１日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞やブロードコム＜AVGO＞が上伸し、テスラ＜TSLA＞が大幅高。ギットラボ＜GTLB＞やオールバーズ＜BIRD＞が値を飛ばした。半面、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。サンディスク＜SNDK＞が株価水準を切り下げ、テラウルフ＜WULF＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS