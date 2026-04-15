Cocomi、母・工藤静香と映る“変顔”幼少期ショットが話題「ギャップがすごい」「綺麗な白目」呼び方にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/15】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが4月14日、自身のInstagramを更新。幼少期のショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】24歳キムタク長女「変顔が上手すぎ」美人母との幼少期ショット
Cocomiは「今日はギャルの誕生日です いつもてんちー」と同日誕生日を迎えた工藤を祝う言葉をつづり、写真を投稿。「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と注釈をつけ、キャンバスに向かう真剣な表情の工藤の後ろで、白目をむいた変顔をしている幼少期の自身のショットを公開している。
この投稿にファンからは「ギャグセンス最高」「上品で綺麗なのにギャップがすごい」「綺麗な白目」「お誕生日おめでとうございます」「変顔が上手すぎ」「面白すぎる」「ギャルって呼んでるの素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳キムタク長女「変顔が上手すぎ」美人母との幼少期ショット
◆Cocomi、幼少期の変顔ショット公開
Cocomiは「今日はギャルの誕生日です いつもてんちー」と同日誕生日を迎えた工藤を祝う言葉をつづり、写真を投稿。「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と注釈をつけ、キャンバスに向かう真剣な表情の工藤の後ろで、白目をむいた変顔をしている幼少期の自身のショットを公開している。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿にファンからは「ギャグセンス最高」「上品で綺麗なのにギャップがすごい」「綺麗な白目」「お誕生日おめでとうございます」「変顔が上手すぎ」「面白すぎる」「ギャルって呼んでるの素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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