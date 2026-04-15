社内完結で進む会議基盤！ デージーネット「Jitsiアプライアンスサーバ」

記事ポイント デージーネットの「Jitsiアプライアンスサーバ」が、オンプレミスで安全に使えるWeb会議基盤として登場します。Jitsiはブラウザだけで使え、ユーザ数や会議時間を気にせず運用しやすい点が魅力です。アプライアンス提供は初期構築の手間を抑え、企業や自治体が導入を始めやすくします。 デージーネットの「Jitsiアプライアンスサーバ」が、オンプレミスで安全に使えるWeb会議基盤として登場します。Jitsiはブラウザだけで使え、ユーザ数や会議時間を気にせず運用しやすい点が魅力です。アプライアンス提供は初期構築の手間を抑え、企業や自治体が導入を始めやすくします。

デージーネットは、オンプレミスで導入できるWeb会議基盤「Jitsiアプライアンスサーバ」を4月20日から提供します。

Jitsiは専用アプリ不要で使え、機密情報を扱う企業や自治体でも自社ネットワーク内で運用しやすい点が特長です。

ライセンス費用を抑えながら、利用人数や会議時間を気にせず使いたい組織に向いた新サービスです。

デージーネット「Jitsiアプライアンスサーバ」

提供開始日：2026年4月20日サービス名：Jitsiアプライアンスサーバ提供元：株式会社デージーネット導入形態：オンプレミス初年度価格：800,000円／台／年（税別、サポート込み）次年度以降サポート費：250,000円／台／年（税別）

Jitsiアプライアンスサーバは、自社専用のWeb会議環境を社内ネットワークで運用したい企業や自治体に向いたサービスです。

クラウド利用が難しい医療、金融、製造業などでも、情報漏えいリスクを抑えながら会議環境を整えやすくします。

ブラウザ利用

利用方法：Webブラウザから利用可能事前準備：専用アプリのインストール不要アカウント作成：不要利用環境：組織内ネットワークで運用可能

Jitsiはブラウザだけですぐに会議を始められるため、参加者ごとの事前準備を減らせます。

オンプレミス環境で使えるため、社外サービスに情報を預けにくい場面でも導入しやすい仕様です。

無制限運用

会議室あたりの参加人数：制限なし会議時間：制限なし課金体系：ユーザ数や会議時間による従量課金なし

Jitsiは参加人数や会議時間を気にせず使えるため、組織全体で継続利用しやすい点が魅力です。

会議回数や利用規模が増えても追加費用を見込みやすく、運用計画を立てやすくします。

低コスト導入

ソフトウェア種別：オープンソースソフトウェア（OSS）ライセンス費用：無料提供形態：必要機能を搭載したアプライアンスサーバ導入時の特徴：不要機能を省いたシンプル構成

JitsiはOSSのため、ライセンス費用を抑えながら導入できます。

アプライアンス形式で必要な機能を絞っているため、一から構築するより初期費用を抑えやすい点もメリットです。

すぐ使える構成

納品時の状態：OS設定済み、必要ソフトウェア導入済み導入後の作業：少しの設定ですぐ利用開始可能比較対象：一からシステムを構築する場合より手軽

アプライアンスサーバは導入時のセットアップ負担を減らし、運用開始までの時間を短くします。

IT部門の準備工数を抑えたい組織にも使いやすいサービスです。

関連支援サービス

提供サービス：システム構築支援導入後支援：OpenSmartAssistanceサポート内容：Q&A、セキュリティ情報提供、点検とチューニング、障害調査、障害回避、障害時オンサイト対応、障害時システム再構築、運用サービス、ソフトウェアのアップデート

デージーネットはアプライアンス提供だけでなく、要件に応じた個別構築や導入後支援も用意しています。

運用面まで含めて相談しやすいため、継続利用を前提にした導入先にも向いています。

Jitsiアプライアンスサーバは、安全性と運用しやすさを両立したい組織にとって検討しやすい選択肢です。

ブラウザだけで使える手軽さに加え、人数や時間を気にしにくい運用設計も魅力です。

導入準備の負担を抑えながら、自社専用の会議基盤を整えたい場合に役立ちます。

デージーネット「Jitsiアプライアンスサーバ」の紹介でした。

よくある質問

Q. Jitsiアプライアンスサーバはどのような組織に向いていますか？

A. Jitsiアプライアンスサーバは、機密情報を扱うためクラウド型Web会議サービスを使いにくい企業や自治体に向いています。

特に医療、金融、製造業など、自社ネットワーク内で安全に運用したい組織に適しています。

Q. Jitsiアプライアンスサーバは専用アプリが必要ですか？

A. JitsiアプライアンスサーバはWebブラウザだけで利用できるため、専用アプリのインストールは不要です。

アカウント作成も必要なく、導入後は少しの設定で使い始められます。

Q. Jitsiアプライアンスサーバの料金はどうなっていますか？

A. Jitsiアプライアンスサーバは初年度がサポート込みで1台あたり年額80万円（税別）、次年度以降のサポート費は1台あたり年額25万円（税別）です。

詳細はデージーネットへの問い合わせが必要です。

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