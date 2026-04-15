「上を見てみろ」台湾の空港の“挑発的な顔認証”がSNSで話題

台湾・台北の松山機場（台北松山空港）に設置された顔認証ゲートの日本語表記が、「やけに挑発的だ」とSNSで大きな話題を呼んでいます。投稿された写真を確認すると、カメラを見るよう案内する文言が「上を見てみろ」と、まさかの命令口調で記されていました。

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この写真を投稿したのは、Xユーザーの「例のアレ：」（@Bcl_winds）さん。3月10日に台北松山空港の搭乗口を訪れた際に撮影されたものです。

案内表示には、台湾華語（繁体字）、日本語、英語、韓国語の4か国語で「ゲート上部のカメラを見るように」との内容が書かれていました。

台湾華語では「請看上方」、英語では「Look Above」（ともに「上を見てください」の意）と記載されているのに対し、なぜか日本語だけは「上を見てみろ」という、公共の場ではまず見かけない不遜な言い回し。この「強い言葉」に多くの注目が集まりました。

なぜこのような表記になってしまったのでしょうか。投稿主の「例のアレ：」さんは、「翻訳で見ているみなさんへ」と、Xの自動翻訳を経由してポストを見る海外ユーザーを考慮した表現で、「日本語には敬意を表す丁寧な文体と、そうではない文体があります。今回は後者のモードで翻訳されてしまったようです」と推測。

「英語の『Look above』を翻訳した際、『Please』がついていなかったために、敬意を含まない日本語に変換されてしまったのではないか」とその背景を考察しています。

4月11日時点で45.1万インプレッションを記録したこの投稿は、空港関係者の目にも留まったようです。現地メディアの報道によると、14日の時点ですでに正しい表記へと修正されたとのこと。

思わずドキッとしてしまう、海外で時折見かける「惜しい」日本語表記。これもまた、旅先で出会う一期一会の光景と言えるのかもしれません。

＜記事化協力＞

例のアレ：さん（@Bcl_winds）

（天谷窓大）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041503.html