人気菓子「鳩サブレー」を製造、販売する豊島屋（神奈川県鎌倉市）が4月15日、同商品をモデルにしたネックピローを発売したことをインスタグラムの公式アカウントで発表しました。

【爆誕】えっ…鳩サブレーがネックピローに！？ これが新グッズ「鳩ぴ郎」の“正体”です！

豊島屋は「唐突ですが本日より新しい『鳩グッズ』が登場します。鳩の形をしたクッションかと思いきやネックピローに大変身、その名も『鳩ぴ郎（きゅうぴろう）』でございます」と投稿。

その上で「ご旅行のおともに、ハート形のカラビナが付いています。みなさまとご一緒にお出掛けできれば幸いかと思います」と勧めています。

鳩ぴ郎本体のサイズは縦約28センチ、横約37センチ、厚さ約12センチ。本体下のチャックを開けると、縦約32センチ、横約40センチ、厚さ約10センチのネックピローに早変わりします。

価格は3900円（税込み）で、神奈川県鎌倉市にある本店限定で販売中です。

この投稿に対し、SNS上では「欲しいー」「かわいすぎます」「なにーーー！いざ鎌倉」「ネーミングがさすがです」「買いに行かなきゃ！ GWまであるといいなぁ」「これは素敵なネックピロー。安心して鳩（休）眠できますね」など、歓喜の声が続出。

また、本店限定での販売ということもあり、「お店に買いに行ける距離じゃないので、受注でいいのでオンライン販売してほしいです〜」といった声も上がっています。