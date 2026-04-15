女優のルーシー・リュー(57)が、過去に誤った乳がん診断を受け、本来は不要だった手術を受けていたことを明かした。映画「プラダを着た悪魔2」に出演しているルーシーは1990年代に胸にしこりを見つけ、医師が触診だけで「がん」と判断したという。当時、超音波検査やマンモグラフィーなどの検査は行われなかった。



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ルーシーは米ピープル誌に対し、「あまり深く考えなかったけど、怖かった。その頃はインターネットもなく、手に入る情報が少なかったから」と振り返る。医師の診断を疑わず、セカンドオピニオンも求めないで、すぐに手術を決断。術後、しこりががんではなかったことを知らされた。



この体験を「自分自身のために声を上げることを学び始めた出来事」だったと語り、そこから学び、成長する姿勢を大切にしている。「過去には戻れないから、もっと前向きな場所から始めるべきだと思う。『次は何を変えられるか、どうすれば自分や他人にとってより良い選択になるか』という考え方よ」



現在、ルーシーはがん検診の重要性を積極的に呼びかけている。「大切なのは治療することじゃない。本当に知ること、検診が何なのかを理解すること、そして情報と自己主張。それがとても重要なの」



（BANG Media International／よろず～ニュース）