ドナルド・トランプ米国大統領は14日（現地時間）、今後2日以内にパキスタン・イスラマバードでイランとの終戦交渉が再開される可能性を示唆した。

トランプ大統領はこの日、11〜12日にパキスタンで行われた交渉が決裂した後、現地に滞在しているニューヨーク・ポストの記者との電話で「あなたはそこにとどまるべきだ」とし、「なぜなら、今後2日以内に何かが起きるかもしれないし、われわれがそこに行く可能性が高まっているからだ」と語った。

トランプ大統領は当初、この記者との電話で「（多くの）ことが起きているが、知ってのとおり進展はやや遅い」とし、次の会談はパキスタンではなく別の場所で開かれる可能性が高いと述べた。開催地としてトルコを検討しているのかとの質問には「違う。もっと中心的な場所で、おそらく欧州だ」と答えた。

一部で取り沙汰されているスイス・ジュネーブでの交渉再開を念頭に置いた発言と解釈される。

しかしトランプ大統領は電話を切って30分後、この記者に再び電話をかけ、会談の場所と時期を事実上「2日以内にパキスタンで」と特定した。

トランプ大統領は、パキスタンで交渉が行われる可能性について「なぜ可能性が高いのか分かるか」と述べ、「軍の最高位の人物（field marshal）が非常にうまくやっているからだ」と説明した。

トランプ大統領が言及した軍の最高位の人物は、アシム・ムニール・パキスタン陸軍参謀総長を指すものとみられる。パキスタンの実力者とされるムニール参謀総長は、昨年5月、トランプ大統領がインドとパキスタンの武力衝突を仲介する過程で関係を深め、米国とイランの第1回終戦交渉の成立過程でも中核的な役割を果たした。

ただトランプ大統領は、交渉が再開されても、イランの核能力を完全に無力化するという目標をめぐり、イランとの溝を埋めるのは容易ではないとの見方を示した。

トランプ大統領は、米国がイランとの第1回交渉で「少なくとも20年間、ウラン濃縮プログラムを中断するよう求めた」との報道に関連し、「私は彼らが核兵器を持つことはできないと言ってきた。したがって『20年』という期間は好ましくない」と不満を示した。

前日、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）とニューヨーク・タイムズ（NYT）は、米国がイランにウラン濃縮の権利を永久に放棄するよう求めてきた従来の立場から後退し、20年間のウラン濃縮中断を要求したと報じた。

トランプ大統領は「こうした猶予措置が合意を引き出す可能性はないのか」との質問にも、「イランに勝利したと感じさせたくない」と述べ、濃縮権の永久放棄を引き続き求める姿勢を隠さなかった。

一方、トランプ大統領はこの日の電話でも、イラン戦争に消極的な欧州の同盟国を批判した。「彼らは会議を開くこと以外、何もしていない。彼らがしていることは会議だけだ」とし、「彼らは張り子の虎だ」と主張した。