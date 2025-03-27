18日から東京・名古屋・大阪を巡回…お披露目イベントも開催

株式会社コーセーは14日、グローバルスキンケアブランド「雪肌精」において、ドジャース・大谷翔平投手を起用した日やけ止めの重要性を発信する大型プロモーションを実施すると発表した。太陽と戦う大谷をリアルな巨大3Dビジュアルで再現した大迫力の「大谷 SUN トラック」が登場。18日から28日にかけて、東京、名古屋、大阪の名所を駆け巡る。

異例のプロモーションが幕を開ける。大谷が日やけ止めの重要性と「雪肌精」の日やけ止めを使う“チャンス”を届けるべく、3Dビジュアルとなった巨大なトラックでお目見えする。18、19日の2日間は、東京・SHIBUYA CAST. GARDENでタッチアップイベントを開催。会場では実際に製品を試せるほか、UVケアアイテムなどがその場で当たるゲーム体験「雪肌精UV 大谷 SUN チャンス」や等身大パネルの設置など、ここでしかできない体験が用意されている。

また、全国から参加可能な「大谷 SUN トラックキャンペーン」も同時に開催される。公式Xのフォローとキャンペーン投稿のリポストで、大谷の直筆サインボールなどが抽選で当たる。

さらに、夏の紫外線と戦うスポーツ選手を応援する「雪肌精 SUN BLOCKERS 2026」も始動する。今年は1000人のアスリートへ日やけ止めの贈呈に加え、大谷が高校時代に活用していた「マンダラチャート」から着想を得た「雪肌精パフォーマンスチャート」を新たに配布。目標へのプロセスを可視化することで、心身の両面からスポーツを頑張る人を強力にサポートする。

同社は、屋外での運動時に日やけ止めを使用することで疲労感が軽減される可能性を研究で確認している。大谷は「紫外線を気にすることなく、目標に向かって最高のパフォーマンスを発揮しましょう」と呼びかけている。（Full-Count編集部）