タレントの宮崎瑠依が１３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、「ニュースを見て、胸が締め付けられて苦しい。。。」と投稿した。

続けて「毎日祈ってた。けど届かなかった」と無念の胸中を示唆。「今日は野球もないし、気持ちの切り替えが難しい」とした。宮崎は野球好きで、Ｘではそれについて頻繁に投稿しているが、この日は試合がなかった。

この投稿に対し、ネットユーザーから「人の親になると、見え方が変わりますよね。こういうニュースは」と返信されると、「そうなんですよね。自分の子だったら…と思うと耐えられなくて。考えるだけで具合が悪くなってしまいます。。。」と返した。

宮崎は長男、次男を育てるママでもある。夫は、元プロ野球ＤｅＮＡで解説者の荒波翔氏。

この日の投稿は京都・南丹市の園部小の安達結希さんが行方不明になったことを念頭に置いたもののようで、とても人ごとだとは思えず、Ｘで心境を吐露したようだ。

１３日夕、同市の山林で仰向けで倒れていた子供とみられる身元不明の遺体が見つかったことが同日夜、各メディアで一斉に報じられた。京都府警は慎重に捜査を続けている。