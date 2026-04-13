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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【突撃せよ】12000円獲得作戦 ポケットカードのキャンペーン攻略詳細解説」と題した動画を公開した。動画では、ファミマTカードやP-oneカードなどのポケットカードを対象とした、最大12,000円がキャッシュバックされるリボ払いキャンペーンの攻略手順を解説している。



今回のキャンペーンは、「ショッピングリボ払い」の利用金額に応じてキャッシュバックされるという内容。利用金額10万円以上25万円未満で4,000円、25万円以上で12,000円が還元される。ネコ山は、25万円を利用した場合の還元率が4.8%であることに触れ、「もうちょっと欲しい」と本音を漏らしつつも、キャンペーン攻略に挑む姿勢を見せた。



動画中盤では、具体的な攻略手順を紹介。キャンペーンの注意点として、リボ手数料を支払わないと対象外になることを挙げ、「手数料から逃げられない」と説明した。手順としては、まずエントリーを済ませ「ショッピングリボ宣言」に登録。次にクレジットカードで24万5,000円と5,001円を分けて電子マネー等へチャージし、明細に載った段階で24万5,000円を繰り上げ返済する。これにより、残りの5,001円に対してのみリボ手数料を発生させ、8月中に12,000円のキャッシュバックを受け取った後にリボ設定を解除するという流れを提案した。



さらに後半では、視聴者からの質問に回答。西日本シティ銀行の「NCBデビット」による最大55,000円相当の還元キャンペーンや、これまでに攻略したスマリボキャンペーンの対象クレジットカードについて紹介した。最後にネコ山は、「早い者勝ちなんですよ」とポイ活のシビアな現状に触れつつ、引き続き視聴者と共に情報収集と実践を重ねていく意欲を見せた。