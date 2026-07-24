ポイ活
『ポイ活』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
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補助があっても夏の光熱費に不安 猛暑でも「冷房を控える」人が7割超に
政府の支援策があっても88％が電気・ガス代に負担を感じると回答しており
まいどなニュース
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V-NEOBANKが大幅改定、ドコモ経済圏から離れる利用者が増えるか
デビット還元率低下や特典廃止など「ダメージは大きい」と落胆を示している
livedoor ECHOES
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au PAYでスシロー10%還元など、今すぐ使いたいお得キャンペーン5選
女子SPA！
2026年8月7日
2026年8月6日
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三井住友カード・Oliveの8月キャンペーン11選、10%還元や100万pt抽選も
セブン-イレブンでの無料クーポンや最大100万円相当Vポイント抽選など注目施策が並ぶ
livedoor ECHOES
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ドコモが5〜15歳向け新料金プランを8月7日に提供、初年度は月額858円から
月間5GB以下なら月額2508円で、「ドコモ親子割」適用で1年目は858円から利用可能
ケータイ Watch
2026年8月5日
2026年8月3日
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ドコモSMTBネット銀行で「誕生祭」開始 最大10億ポイント山分けの実態
目玉の10億ポイント山分けは参加者次第で1口200〜500ポイント程度とおにまる氏
livedoor ECHOES
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VポイントPay＆ファミペイのキャンペーンで最大15%還元…手順と注意点は
livedoor ECHOES
2026年8月2日
2026年8月1日
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住信SBIのVネオバンクがポイントプログラムを大幅改定
デビット還元率が1.5%から1.25%に下がり、電子マネーチャージ等がポイント対象外となる
livedoor ECHOES
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三井住友「Olive」に切り替えると、セブンで10.5%還元など特典が充実
女子SPA！
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月28日
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8月以降のキャッシュレス決済チャージルートで3大改悪が相次ぐ
楽天Edyのチャージ上限が月10万円から1万円に引き下げられるなど3大改悪が迫る
livedoor ECHOES
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三井住友Oliveの「最大77,400円」キャンペーン、実態はどうなのか
「最大77,400円」の謳い文句に「数字が盛りすぎ」と苦言を呈したとのこと
livedoor ECHOES