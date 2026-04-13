着工から約6年 新しい「宮沢橋」が完成

宮城県仙台市を流れる広瀬川に架かる「宮沢橋」の新しい橋が、2026（令和8）年2月に完成を迎えました。2019（令和元）年11月から進められてきた工事はいよいよ大詰めを迎えています。

【メチャ便利だぞ…！】これが「宮沢橋」開通後の道路ネットワークです（地図・写真で見る）

宮沢橋はJR仙台駅の南側約2kmに位置し、一級河川である広瀬川を渡る主要なルートのひとつです。その一方、1955（昭和30）年に完成した既存の宮沢橋は、幅員約14mの2車線（後に両側に歩道を追加）と狭く、混雑が慢性化しています。また橋の西側にある宮沢橋交差点は、道路線形がぎこちない変則的な五差路となっており、市内でも事故件数が多い交差点でした。

新しい宮沢橋は旧橋の約30m上流側に架かり、橋の西側の国道286号（秋保通）からまっすぐ直結となります。幅員は25.8m、両側に歩道を備えた4車線道路（右折レーン1を含めると5車線）で、設計交通量は1日あたり4万1900台を見込んでいます。

橋の東側では2023（令和5）年3月に開通した都市計画道路「宮沢根白石線（南鍛冶町・舟丁工区）」と接続。この道路はJRの新幹線（高架）と在来線（地上）のあいだをくぐり抜けて仙台駅東側へと直結します。広瀬川とJR線で分断されていた市の南西側と市街地、さらに国道45号経由で北東の三陸道（仙台港北IC）方面スムーズにつなぐことが期待されています。

なお、宮沢橋は2026年9月の開通が予定されています。