4月11日、朝の情報番組『朝だ！ 生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）が放送された。おなじみの各地の旅模様が好評だったが、番組内での藤木直人の“髪型”がSNSをざわつかせている。

この日は、タレントのDAIGOがゲスト出演し、春の京都を訪れたロケの様子が流れた。

「家族旅行の下見をかねて、子どもと一緒に楽しめるタケノコ狩りや和菓子作りを体験。後半は京都を代表する漬物店や日本料理の名店を訪れ、旬の食材に舌鼓を打ち、おなじみの“DAI語”も披露していました」（スポーツ紙記者）

飾らないDAIGOのロケ映像を見て、スタジオも笑顔に包まれた。ただ、放送後のXでは、総合司会を務める藤木に関して、

《藤木直人の髪型むさすぎる…》

《いくらイケメンでも無理ある！ ヘアメイクさん大丈夫！？》

など、髪型に困惑する声が聞かれていたのだ。

「藤木さんはこれまで、ストレートからウェーブ、ツーブロックなどさまざまな髪型を披露してきました。近年は強めのパーマスタイルが多く、この日のセットはウェーブが強調され、目が隠れるほど長いカールのかかった前髪を下ろしていました。全体的にボリュームが際立っており、人によっては、少々むさくるしく感じてしまったのかもしれません」（芸能記者）

藤木は2025年4月から『旅サラダ』の新MCに就任し、松下奈緒とともに番組の進行を務めている。穏やかな話し方で朝の顔として認知されたが、最近はビジュアルの変化がたびたび話題に上がっていた。

「口元とあごにひげを生やし、“ボリュームパーマ”と併せて、ワイルドな印象を持たれているようです。2025年3月の『芸能人格付けチェックBASIC〜春の3時間スペシャル〜』（テレビ朝日系）に出演した際は、サイドを編み込んだ“コーンロウ”のような髪型で登場し、SNSで困惑する声があがりました。もともと、爽やかなビジュアルで人気を博しただけに、最近の“ワイルド化”にギャップを感じてしまう人もいるようです」（同前）

『旅サラダ』のMCに就任して1年、お茶の間は“爽やか系”の藤木を見たいのかも。