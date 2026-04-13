タレントの梅宮アンナ(53)が12日、ABEMAのバラエティ番組「ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP」に登場した。



【写真】ピッタリ寄り添う梅宮アンナと世継氏 人目気にせぬラブラブぶり

梅宮は2024年に乳がんのステージ3であることを告白。現在も闘病する姿をSNSなどで発信している。2025年5月には、アートディレクターの世継恭規氏との結婚を発表。出会ってから10日での結婚ということで話題になった。



この日は、同番組に夫の世継氏と共に出演。都心の一等地にある高級レジデンスでの暮らしを映像で紹介した。梅宮は「(夫が)60歳で、私が53歳。このできあがった人たちが、一緒に住みましょうって言った時に、折り合いをどういうふう風につけるか、ずっとそれが私たちのテーマ」と結婚生活について語った。



終盤には2019年に亡くなった梅宮の父・梅宮辰夫さんについても言及。スタッフから「お父さんに結婚報告したら、なんておっしゃったと思いますか？」と問われ,、梅宮は「(辰夫さんは)『世継くん、アンナはやめときなさい』って言うと思う」と笑いながら回答した。



一方、梅宮に「(辰夫さんに)『アンナはやめろ』って言われたらどうする？」と問われた世継氏は「嫌です、好きだから」と即答した。世継氏の回答に、梅宮は「よっちゃん！(世継氏のあだ名)大好きだよ」と笑顔。2人でくっつきながら料理をする様子も公開された。夫婦のストレートなやりとりに、MCのMEGUMIや剛力彩芽からも「キャー!!」「キュンなんだけど！」「世継さん素直すぎません!?」といった声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）