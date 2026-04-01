プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第2節 アンデルレヒトとヘントの試合が、4月13日01:30にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、マリオ・ストロイケンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

22分に試合が動く。ヘントのウィルフリード・カンガ（FW）がPKを決めてヘントが先制。

43分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ナタン・デカト（MF）に代わりヤリ・フェルスハーレン（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-1とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からアブデルハク・カドリ（MF）に交代した。

67分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。マリオ・ストロイケンス（MF）、エンリック・ヤンサナ（MF）に代わりトリスタン・ドグレフ（MF）、コバ・ダコスタ（FW）がピッチに入る。

79分アンデルレヒトが同点に追いつく。ヤリ・フェルスハーレン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

80分、ヘントが選手交代を行う。マックス・ディーン（FW）からヒラリオン・グーア（FW）に交代した。

88分、ヘントは同時に2人を交代。ミハウ・スクラシ（FW）、ウィルフリード・カンガ（FW）に代わりジャンケビン・デュベルン（DF）、Cisse Ibrahima（FW）がピッチに入る。

89分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ミハイロ・チェトコビッチ（FW）からアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分アンデルレヒトが逆転。トリスタン・ドグレフ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに90+7分アンデルレヒトに貴重な追加点が入る。アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アンデルレヒトが3-1で勝利した。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

2026-04-13 03:41:13 更新