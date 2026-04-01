プロ・リーグ 25/26 チャンピオンシッププレーオフ第2節 アンデルレヒト vs ヘント 試合結果
プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第2節 アンデルレヒトとヘントの試合が、4月13日01:30にロット・パークにて行われた。
アンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、マリオ・ストロイケンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。
22分に試合が動く。ヘントのウィルフリード・カンガ（FW）がPKを決めてヘントが先制。
43分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ナタン・デカト（MF）に代わりヤリ・フェルスハーレン（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。
ここで前半が終了。0-1とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。
59分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からアブデルハク・カドリ（MF）に交代した。
67分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。マリオ・ストロイケンス（MF）、エンリック・ヤンサナ（MF）に代わりトリスタン・ドグレフ（MF）、コバ・ダコスタ（FW）がピッチに入る。
79分アンデルレヒトが同点に追いつく。ヤリ・フェルスハーレン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
80分、ヘントが選手交代を行う。マックス・ディーン（FW）からヒラリオン・グーア（FW）に交代した。
88分、ヘントは同時に2人を交代。ミハウ・スクラシ（FW）、ウィルフリード・カンガ（FW）に代わりジャンケビン・デュベルン（DF）、Cisse Ibrahima（FW）がピッチに入る。
89分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ミハイロ・チェトコビッチ（FW）からアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）に交代した。
後半終了間際の90+3分アンデルレヒトが逆転。トリスタン・ドグレフ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。
さらに90+7分アンデルレヒトに貴重な追加点が入る。アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。
以降は試合は動かず、アンデルレヒトが3-1で勝利した。
なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。
2026-04-13 03:41:13 更新