お笑いタレントの宮川大輔（53）が12日放送の日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）で、「体がボロボロ」と明かす場面があった。

この日の放送では宮川が担当する「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」が新章に突入。お祭り男2代目として元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也が本格参戦した。

VTRの中で、宮川は「マジな話なんですけど、お祭りを19年間やってきて正直体がボロボロなんですね。膝は逝ってる、左肩逝ってる、お医者さんに聞いたらそういう診断やった」と体の不調を吐露。今後は自身は監督のような立場になり、「誰かを連れていく、2代目やないですけど、お祭り男に誰かなってほしい。そう思った時にやっぱりアイツしかいない」と手越を指名した。

「激しい祭りは引退」するが、「催し物やったら出られる。食べるやつやったら出られる。走ったりだけじゃない、祭りって。世界にはすごい祭りがあってそれも伝えたいし、お祭り企画はイッテQでずっとやっていきたい」と意欲を示した。

宮川と手越は早速タイ・バンコクへ出発。「体がぶっ壊れ気味だとか（聞いている）」という手越に、宮川は「今日起きて痛いところはまず肩」と以前のお祭り企画で痛めたと告白。それでも「でもまだできるよ。できることはやろうと思っている」と話した。

手越はこの日の番組で約6年ぶりにスタジオ出演を果たした。