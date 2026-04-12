

大阪メトロ御堂筋線「あびこ駅」から徒歩約1分という一等地に、新たな食のランドマークが誕生します！2026年4月25日（土）、ショッピングセンター「イオンタウンあびこ駅前」がいよいよグランドオープン。コンセプトは「DAILY FOOD WORLD」。注目は、光洋と経営統合した「新生ダイエー」の全国1号店となる「フードスタイルあびこ駅前店」です。さらに大阪初出店のアミューズメントスパや、市内初出店の精肉・ステーキ店など18の専門店が集結。梅田やなんばからも1本でアクセスできる好立地。仕事帰りのクイックな買い物から、週末のグルメ探訪まで、あびこの街をさらに熱くする新拠点の詳細をチェックしていきましょう！

大阪・あびこ駅すぐ！ アクセス抜群の立地

「イオンタウンあびこ駅前」アクセスマップ

「イオンタウンあびこ駅前」がオープンするのは、大阪メトロ御堂筋線「あびこ駅」2号出口から徒歩約1分の好立地。なんば駅から約16分、梅田駅から約25分と大阪都心部へのアクセスも良好なエリアで、JR阪和線「我孫子町駅」からも徒歩10分程度です。

長居公園内の「ヤンマースタジアム長居」（画像：Pixta）

近隣に大阪公立大学などがある学生街として知られているほか、徒歩圏内にサッカーや陸上競技、コンサート会場として知られる「ヤンマースタジアム長居」を有する「長居公園」があり、幅広い年齢層の人が訪れる街です。

コンセプトは「DAILY FOOD WORLD」！

「イオンタウンあびこ駅前」イメージ

「イオンタウンあびこ駅前」は3階建てで、全18店舗が入居 。食を中心とした賑わいと、日常生活を支えるサービス機能がコンパクトに凝縮された施設です。コンセプトは「DAILY FOOD WORLD（日常の欲しいものが揃う食の集積）」。1階はフード・バラエティフロア。人気の飲食チェーンや、鮮度にこだわった生鮮・惣菜の専門店が集結します。2階は核店舗となるスーパーマーケット「フードスタイルあびこ駅前店」が入居し、ワンストップで日々の買い出しが完結。駅前という立地を活かし、サッと済ませたいクイックなランチから、じっくり選びたい夕食の買い物まで、多様な食のスタイルをサポートしてくれます。

新生ダイエー1号店「フードスタイルあびこ駅前店」のこだわり

「フードスタイルあびこ駅前店」

2階にオープンする「フードスタイルあびこ駅前店」は、ダイエーと光洋の強みを融合させた「新生ダイエー」の1号店として注目を集めています。

鮮魚コーナーや「ロコモコ丼」「ガパオライス」などの丼メニュー、主食として楽しめるサラダなどを展開

鮮魚・畜産は、鮮魚コーナーは「大阪市中央卸売市場」で水産バイヤーが買い付けた幅広い魚種を販売。造りや寿司などで提供します。畜産コーナーは「にくのくに北海道黒牛」 や鹿児島県ブランド豚「茶美豚（チャーミートン）」などを豊富にラインナップ。

その一方で、レンジ調理可能な「焼き魚」シリーズや一人前サイズのミールキットなど、忙しい現代人に嬉しい商品も充実しています。「ロコモコ丼」など、野菜を主役にした彩り豊かな丼メニューや、主食として楽しめるサラダも展開。華やかなメニューが食卓を彩ります。

地元企業や市内初出店も！バラエティ豊かな18の専門店

1階と3階には、地域の暮らしを豊かにする個性豊かな専門店が並びます。

【1階：食の専門店】

地元企業の「鶴丸うどん本舗」と「中村商店」

1階には11の店舗が出店。市内初出店の「肉のエサカ」は食肉加工工場運営の強みを活かし、上質な「牛とろけるはらみステーキ」をお手頃価格で提供。同じく市内初出店の「雄加丑食品」は、牛一頭買いにこだわる精肉店です。地元企業として、国内産小麦を使用。店内で製麺したできたてうどんを提供する「鶴丸うどん本舗」や、「魚輝水産」直営の持ち帰り専門店「中村商店」も出店。そのほか、縁起の良いにっこり笑顔の鯛焼きが楽しめる「おめで鯛焼き本舗」や「バーガーキング」「ケンタッキーフライドチキン」「吉野家」「キッチンオリジン」など、定番の人気店が揃います。

【3階：ライフサポートフロア】

3階の店舗イメージ

3階には6つの店舗が出店。大阪初出店となる「PINO SPA」は、「ジャングルの宝探し〜アーバンオアシス〜」をコンセプトとして遊びと癒しを提供する、没入空間型の新感覚アミューズメント施設です。そのほかにも、暮らしに欠かせない100円ショップ「ダイソー」をはじめ、大阪市内２店舗目となる歯科・矯正歯科や鍼灸整骨院、英会話の「NOVA」、買取専門店「おたからや」といった、買い物ついでに立ち寄りたい店がワンフロアに集まっています。

フロアガイドと専門店一覧（4月3日現在）

フロアガイド

専門店一覧（4月3日現在）

「イオンタウンあびこ駅前」施設概要

SC名称：イオンタウンあびこ駅前

所在地：大阪府大阪市住吉区我孫子東2-8-34

開店日：2026年4月25日（土）午前9:00グランドオープン

店舗数：18店舗

営業時間 専門店 9:00〜21:00 /核店舗 9:00〜23:00（一部店舗で異なる）

駐車場：7台

駐輪場：193台

活気あふれる「あびこ」の街に、新たな“食の選択肢”をもたらすイオンタウン。駅徒歩約1分の利便性と、ここにしかない専門店。4月25日のオープン日は、御堂筋線に乗って「新生ダイエー」の熱気を体感しに行きませんか？

（画像：イオンタウン・ダイエー）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）