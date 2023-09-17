お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が11日に放送されたフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。現在の株式投資での損失額を明かした。

この日は「ザ・マミィ一獲千金への道！」と題した企画が放送。提案者として登場した大津は、同番組で株式投資について語ったことがきっかけで、証券会社のYouTubeチャンネルを2本も任されるようになったという。

番組内では以前、MCの明石家さんまにお勧めの銘柄を紹介していたこともあり、「今日は?」と期待された。しかし、大津は「今日が…今僕ぼろぼろに負けてまして」と浮かない表情で告白した。

「えっ、珍しい！」とざわつく共演者たちを前に、大津は「YouTubeが始まった途端にこれですから…」と肩を落とした。ところが、負けている金額が「17万円くらいイカれてます」と明かされると、周囲からは「規模小さい」と、想定以下の金額にツッコミが入った。

これに対し大津は「違う!今までの分で言ってくださいよ。17、相当っすよ」と訴え「今年プラスにできひんのちゃうかなと思ってます」と不安を口にして、共演者たちを爆笑させた。