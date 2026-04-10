「芸名なら会社がやばい」スターダスト公式、中学生タレントの名前が話題に「本名！！？？」「空手強そう」
スターダスト福岡公式X（旧Twitter）アカウントは4月9日、投稿を更新。所属タレントの名前が話題を呼んでいます。
【写真】「芸名なら会社がやばい」「本名！！？？」
整った顔立ちの美少女ですが、X上では人気アニメ『名探偵コナン』（日本テレビ系）に登場するヒロインと同姓同名である名前に注目が集まりました。
コメントでは「本名！！？？」「名前を3度見ぐらいした」「がちの名前?」「本名なら親がやばい 芸名なら会社がやばい」「芸名じゃないとしたら親わざとつけた？」「空手強そう」「いつか コナン関係のお仕事出来たらいいね」「キャッチーやけどネット検索とかタグ系では埋もれて全く出てこないから芸能活動としては不遇」などの声が寄せられています。
【写真】「芸名なら会社がやばい」「本名！！？？」
「名前を3度見ぐらいした」同アカウントは「こんにちは毛利蘭です！中学生になりました 福岡から沖縄へ引越しをして、新しい環境で活動させていただくことになりました！まだまだこれからですが、たくさん経験して成長できるよう頑張ります！これからも応援よろしくお願いします！」と毛利蘭さんのコメントを公開し、2枚の写真を投稿。
コメントでは「本名！！？？」「名前を3度見ぐらいした」「がちの名前?」「本名なら親がやばい 芸名なら会社がやばい」「芸名じゃないとしたら親わざとつけた？」「空手強そう」「いつか コナン関係のお仕事出来たらいいね」「キャッチーやけどネット検索とかタグ系では埋もれて全く出てこないから芸能活動としては不遇」などの声が寄せられています。