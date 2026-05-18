18日朝、東急池上線の電車内でモバイルバッテリーが発火し、1人がけがをしました。午前7時半ごろ、東京・品川区の東急池上線の旗の台駅で「モバイルバッテリーから発火した」と119番通報がありました。警視庁によりますと、電車内で乗客の中学生のかばんにあったモバイルバッテリーから火が出て、すぐに消し止められましたが、隣にいた女性が軽傷を負ったということです。東急電鉄によりますと、この影響で東急池上線は、雪が谷大