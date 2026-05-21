栃木・上三川町で14日に発生した強盗殺人事件で、逮捕された指示役の妻が偽名でホテルに潜伏していたことが分かった。一方、夫の中学生時代の同級生を取材し、その人物像が少しずつ見えてきた。また、同じく逮捕された高校生4人が、住宅に押し入る3人と見張り1人に役割分担していたとみられることも分かった。神奈川県内のホテルで“指示役”の妻が逮捕時に生後7カ月の娘と潜伏していたホテルが明らかになった。リポート：竹前美結