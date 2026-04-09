【ジョイフル】4月14日から「ふわふわ かき氷」販売スタート、新メニュー含む全5種類を展開

ファミリーレストランのジョイフルは、4月14日15時から、夏の定番スイーツ「ふわふわ かき氷」の販売を開始する。例年、気温が上がり始める時期に合わせて4月中旬より販売しており、一足早い夏の味として楽しめる商品。今年は新メニュー3種を含む全5種類をラインアップする。

【画像を見る】ジョイフル「ふわふわかき氷」のラインアップ、クリームソーダ、巨峰ブルーベリー、白桃マンゴーソース、いちごみるく、抹茶あずきミルクを画像で見る

かき氷には48時間かけて作る純氷を使用し、注文ごとに薄くふわふわに削って提供。牛乳とクリームのフレッシュな甘さが特徴のミルクシロップを合わせ、各フレーバーとの相性を楽しめる。

〈「ふわふわ かき氷」ラインアップ〉

◆「かき氷 はじけるクリームソーダ」NEW

(小サイズ)単品702円 / セット592円

(大サイズ)単品812円 / セット702円

メロンの爽やかな甘さにバニラアイスのコクを合わせ、パチパチはじけるキャンディーが楽しいクリームソーダをイメージしたかき氷。

「かき氷 はじけるクリームソーダ」

◆「かき氷みるく 甘酸っぱい巨峰 ブルーベリーソーストッピング」NEW

(小サイズ)単品702円 / セット592円

(大サイズ)単品812円 / セット702円

巨峰の甘酸っぱい風味にブルーベリーソースをトッピングした、フルーティーで爽やかな味わいのかき氷。

◆「かき氷みるく 山梨産白桃 マンゴーソーストッピング」NEW

(小サイズ)単品702円 / セット592円

(大サイズ)単品812円 / セット702円

山梨産白桃のやさしい甘さにマンゴーソースを合わせた、フルーツの美味しさが広がる贅沢なかき氷。

◆「かき氷みるく いちご」

(小サイズ)単品482円 / セット372円

(大サイズ)単品592円 / セット482円

いちごシロップをたっぷりとかけた定番人気メニュー。ふわっと口どけの良い氷で、いちごの爽やかな甘さを楽しめる。

◆「かき氷みるく 抹茶あずき」

(小サイズ)単品592円 / セット482円

(大サイズ)単品702円 / セット592円

ミルクの甘さとほろ苦い抹茶の香りが広がる、幅広い世代に人気の和風かき氷。

【画像を見る】ジョイフル「ふわふわかき氷」のラインアップ、クリームソーダ、巨峰ブルーベリー、白桃マンゴーソース、いちごみるく、抹茶あずきミルクを画像で見る

〈トッピングメニュー〉

◆「バニラアイストッピング」

税込152円

◆「ミルクシロップ増量」

税込108円

「ミルクシロップ増量」

※セット価格は単品299円(税込328円)以上のメニュー注文時に適用。

※一部店舗では販売商品･時間･価格が異なる場合あり。

※期間限定のため、商品がなくなり次第販売終了。