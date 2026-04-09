3月にポルトガルで開催されたスーパーバイク世界選手権（WSBK）で優勝したバイク「820RR-RS」のメーカーである中国「張雪機車（ZXMOTO）」のロゴに盗用疑惑が浮上した。中国メディアの新京報が8日に伝えた。

記事によると、あるネットユーザーがSNS上で同社のロゴがZETAや中楽国際など複数企業のロゴに酷似していると指摘し、物議を醸した。

創業者である張雪（ジャン・シュエ）氏は過去に「張雪機車の全体デザインには約40万元（約930万円）を費やしたが、核となるロゴは無償提供だった」と語っていた。

関係者によると、「張雪機車」のロゴ制作を担当したのは杭州巴頓品牌設計公司で、同社の公式ウェブサイトには「張雪機車」のロゴのデザインコンセプトが掲載されている。 張雪機車



なお、同社の顧客には香飄飄、古茗（グッドミー）、CoCo都可（ココトカ）など有名ブランドも含まれる。

新京報の記者が張氏本人に事実関係を問い合わせたものの、現在のところ回答はないという。また、杭州巴頓品牌設計公司は「そのような指摘はすでに把握しており、追って声明を発表する」と回答した。

中国の二輪車ブランド「張雪機車（ZXMOTO）」は2013年に重慶で創業し、わずか10年余りで世界最高峰のレース「WSBK」で優勝を果たしたとして大きな話題になっていた。（翻訳・編集/北田）