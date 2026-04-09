「神技すぎてえぐい」アトレティコのアルゼンチン代表FWが決めた芸術的FK弾に脚光「ゴラッソ過ぎる」「鳥肌立ちました」【CL準々決勝】
現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーはバルセロナと敵地で対戦。２−０で勝利した。
この一戦で圧巻の先制ゴールを決めたのが、FWのフリアン・アルバレスだ。
スコアレスで迎えた45分、ペナルティアーク付近中央の位置で得たFKのキッカーを務めると、短い助走から右足を一閃。綺麗な放物線を描いたシュートを、ゴール右上に突き刺してみせた。
今大会９点目となった、アルゼンチン代表アタッカーの芸術的な一撃に、SNS上では「神技すぎてえぐい」「キックうますぎるんよ」「華麗なフリーキック」「軌道が綺麗すぎて鳥肌立ちました」「ゴラッソ過ぎるやろ」「美しすぎる」などの声があがった。
鮮やかな一撃がファンを唸らせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アルバレスの芸術的なFK弾！
この一戦で圧巻の先制ゴールを決めたのが、FWのフリアン・アルバレスだ。
スコアレスで迎えた45分、ペナルティアーク付近中央の位置で得たFKのキッカーを務めると、短い助走から右足を一閃。綺麗な放物線を描いたシュートを、ゴール右上に突き刺してみせた。
今大会９点目となった、アルゼンチン代表アタッカーの芸術的な一撃に、SNS上では「神技すぎてえぐい」「キックうますぎるんよ」「華麗なフリーキック」「軌道が綺麗すぎて鳥肌立ちました」「ゴラッソ過ぎるやろ」「美しすぎる」などの声があがった。
鮮やかな一撃がファンを唸らせた。
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