重要な一戦で先制点を叩き込んだアルバレス。（C）Getty Images

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　現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーはバルセロナと敵地で対戦。２−０で勝利した。

　この一戦で圧巻の先制ゴールを決めたのが、FWのフリアン・アルバレスだ。

　スコアレスで迎えた45分、ペナルティアーク付近中央の位置で得たFKのキッカーを務めると、短い助走から右足を一閃。綺麗な放物線を描いたシュートを、ゴール右上に突き刺してみせた。
 
　今大会９点目となった、アルゼンチン代表アタッカーの芸術的な一撃に、SNS上では「神技すぎてえぐい」「キックうますぎるんよ」「華麗なフリーキック」「軌道が綺麗すぎて鳥肌立ちました」「ゴラッソ過ぎるやろ」「美しすぎる」などの声があがった。

　鮮やかな一撃がファンを唸らせた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】アルバレスの芸術的なFK弾！

 