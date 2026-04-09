「なぜ守田を連れて行かないのか」日本代表の“W杯予想メンバー26人”に中国啞然！「驚いた。安藤がいないのは冗談か」「この布陣ならオランダにも楽勝だ」
サッカーダイジェストWEBでは、北中米ワールドカップのメンバー26人を予測する企画を実施。４月７日には、その第１弾としてフリーライターの元川悦子氏の予想を掲載した。
元川氏が予想したのは以下の26人だ。
FW 上田綺世、小川航基、後藤啓介
シャドー 三笘薫、鈴木唯人、久保建英、塩貝健人
ウイングバック 中村敬斗、前田大然、堂安律、伊東純也
ボランチ 鎌田大地、田中碧、佐野海舟、遠藤航、藤田譲瑠チマ
DF 伊藤洋輝、鈴木淳之介、谷口彰悟、冨安健洋、渡辺剛、板倉滉、瀬古歩夢
GK 鈴木彩艶、大迫敬介、早川友基、
この記事に中国メディア『懂球帝』が反応。「日本のメディアがワールドカップ日本代表メンバーを予想。遠藤航、冨安健洋、伊藤洋輝が含まれる」と報じた。
すると、中国のファンからは次のような声が上がった。
「なぜ守田英正を連れて行かないのか」
「この布陣でオランダと対戦すれば楽勝だ」
「このディフェンス陣には190センチを超える選手が一人もいない。ハイボールへの対応は難しいのではないか」
「日本はトップレベルのチームに勝つこともできるが、二流チームに負けることもある」「遠藤航を連れて行く必要はない。怪我が治ったとしても、試合に出なければ調子は上がらないだろう」
「守備的MFには佐野航大か守田英正を起用すべきだと思う。新たに加わった塩貝もヴォルフスブルクで十分な出場機会を得ていないので、成功する見込みは低い。谷口の代わりに安藤智也か冨安を起用し、伊東をスタメンに据えるべきだ」
「安藤智哉が26名のメンバーリストに載っていないのを見て驚いた。どういうことか？彼はザンクトパウリの主力で、素晴らしいパフォーマンスを見せている。リストに載っていないなんて冗談を言っているに違いない」
「FWを一人減らしてDFの枠を一つ空け、長身の安藤智哉を起用する。冨安健洋と町田浩樹のうち、コンディションの良い方を先発させる」
意見は様々だ。いずれにしても、タレントが豊富な日本のメンバーに、中国のファンも興味津々のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
元川氏が予想したのは以下の26人だ。
FW 上田綺世、小川航基、後藤啓介
シャドー 三笘薫、鈴木唯人、久保建英、塩貝健人
ウイングバック 中村敬斗、前田大然、堂安律、伊東純也
ボランチ 鎌田大地、田中碧、佐野海舟、遠藤航、藤田譲瑠チマ
DF 伊藤洋輝、鈴木淳之介、谷口彰悟、冨安健洋、渡辺剛、板倉滉、瀬古歩夢
GK 鈴木彩艶、大迫敬介、早川友基、
すると、中国のファンからは次のような声が上がった。
「なぜ守田英正を連れて行かないのか」
「この布陣でオランダと対戦すれば楽勝だ」
「このディフェンス陣には190センチを超える選手が一人もいない。ハイボールへの対応は難しいのではないか」
「日本はトップレベルのチームに勝つこともできるが、二流チームに負けることもある」「遠藤航を連れて行く必要はない。怪我が治ったとしても、試合に出なければ調子は上がらないだろう」
「守備的MFには佐野航大か守田英正を起用すべきだと思う。新たに加わった塩貝もヴォルフスブルクで十分な出場機会を得ていないので、成功する見込みは低い。谷口の代わりに安藤智也か冨安を起用し、伊東をスタメンに据えるべきだ」
「安藤智哉が26名のメンバーリストに載っていないのを見て驚いた。どういうことか？彼はザンクトパウリの主力で、素晴らしいパフォーマンスを見せている。リストに載っていないなんて冗談を言っているに違いない」
「FWを一人減らしてDFの枠を一つ空け、長身の安藤智哉を起用する。冨安健洋と町田浩樹のうち、コンディションの良い方を先発させる」
意見は様々だ。いずれにしても、タレントが豊富な日本のメンバーに、中国のファンも興味津々のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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