「なぜ守田を連れて行かないのか」日本代表の“W杯予想メンバー26人”に中国啞然！「驚いた。安藤がいないのは冗談か」「この布陣ならオランダにも楽勝だ」

「なぜ守田を連れて行かないのか」日本代表の“W杯予想メンバー26人”に中国啞然！「驚いた。安藤がいないのは冗談か」「この布陣ならオランダにも楽勝だ」