明日9日は西から雨のエリア拡大 10日は全国的に雨風強まり荒れた天気になる恐れ
4月に入ってからは雨の日が多くなっています。今日8日(水)は全国的に晴れて春の陽気になりましたが、明日9日(木)から明後日10日(金)は再び広く雨が降りそうです。風も強まり、荒れた天気になる可能性もあります。
明日9日は西から雨の範囲が広がる
明日9日(木)から明後日10日(金)にかけて、低気圧が日本海を進み、低気圧から延びる前線が本州付近を通過します。
明日9日(木)は、九州の早い所では昼過ぎから雨雲がかかり始め、夜にかけて西から雨の範囲が広がるでしょう。夜遅くになると局地的に雷雨となり、激しく降ることもありそうです。風も強まり、長崎県の壱岐・対馬の海上では瞬間的に30メートルの暴風が吹く恐れがあります。
明後日10日は全国的に雨 広く風も強まる
明後日10日(金)は東日本から北日本にも広く雨雲がかかり、各地でまとまった雨になるでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、雨雲が発達しやすくなります。短い時間でザっと雨脚が強まる所もありそうです。各地で風も強く吹いて、横殴りの雨の所もあるでしょう。お出かけの際は、大きめの丈夫な傘が良さそうです。
11日(土)になると、九州から関東では雨がやむ見込みですが、北陸から北海道では雨の降りやすい天気が続く見込みです。低気圧は発達しながら北海道付近へ進むため、北海道や東北では荒れた天気が続く恐れがあります。最新の情報に注意が必要です。