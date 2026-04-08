4月に入ってからは雨の日が多くなっています。今日8日(水)は全国的に晴れて春の陽気になりましたが、明日9日(木)から明後日10日(金)は再び広く雨が降りそうです。風も強まり、荒れた天気になる可能性もあります。

明日9日は西から雨の範囲が広がる

明日9日(木)から明後日10日(金)にかけて、低気圧が日本海を進み、低気圧から延びる前線が本州付近を通過します。



明日9日(木)は、九州の早い所では昼過ぎから雨雲がかかり始め、夜にかけて西から雨の範囲が広がるでしょう。夜遅くになると局地的に雷雨となり、激しく降ることもありそうです。風も強まり、長崎県の壱岐・対馬の海上では瞬間的に30メートルの暴風が吹く恐れがあります。





明日9日(木)の雨は西日本が中心ですが、夜遅くになると関東や北陸などでも雨の降りだす所がありそうです。

明後日10日は全国的に雨 広く風も強まる

明後日10日(金)は東日本から北日本にも広く雨雲がかかり、各地でまとまった雨になるでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、雨雲が発達しやすくなります。短い時間でザっと雨脚が強まる所もありそうです。各地で風も強く吹いて、横殴りの雨の所もあるでしょう。お出かけの際は、大きめの丈夫な傘が良さそうです。



11日(土)になると、九州から関東では雨がやむ見込みですが、北陸から北海道では雨の降りやすい天気が続く見込みです。低気圧は発達しながら北海道付近へ進むため、北海道や東北では荒れた天気が続く恐れがあります。最新の情報に注意が必要です。