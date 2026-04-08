◆5回裏に大乱闘が発生、試合は一時中断

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が7日（日本時間8日）、本拠地エンゼル・スタジアムでのブレーブス戦に先発登板。毎回の8三振を奪うも要所で踏ん張れず、5回6安打4失点で降板した。

初回は3者凡退スタートを切ったものの、2点を先制してもたった直後の2回は先頭の4番・オルソンに右翼線への二塁打を許したあと、二死後、7番・ホワイトに左翼線突破の適時二塁打を浴び1点差に迫られた。

3回は再びゼロを刻んだものの、4回は先頭打者への四球と暴投で無死二塁のピンチを招き、5番・ライリーに右前適時打を浴び同点。さらに、続くデュボンに左翼線を破られる二塁打を許し再び無死二、三塁のピンチを招くと、ホワイトに中犠飛、続くハイムには左前適時打を浴び2−4と逆転を許した。

5回は3番・アルビーズ、続くオルソンを連続三振に仕留めるなど初回以来の3人斬り。今季3戦目は5回97球、6安打4失点、8奪三振1四球の内容で降板となり、またしても今季初勝利の権利は得られず、試合前6.52だった防御率は6.75に悪化した。