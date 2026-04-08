【オリコン】BTS「SWIM」が2週連続1位 King Gnu「AIZO」が8週ぶりTOP3【ストリーミング上位動向】
韓国の7人組グループ・BTSの3年9ヶ月ぶり復帰アルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」（週間再生数855.7万回／前週比16.9％減）が、26/4/13付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月30日〜4月5日）で2週連続1位を獲得した。海外アーティストの2週連続1位は、24/11/25付のROSE（E＝アキュートアクセント付き）＆Bruno Mars『APT.』以来1年5ヶ月ぶり。累積再生数を2216.5万回に伸ばした。
【グラフ】Official髭男dism、Mr.Childrenが前週比大幅増
BTSのVとJUNG KOOK（ジョングク）は、4月3日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の人気コーナー「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」に出演。BTSのメンバーが日本のテレビ番組に出演するのは活動再開後初となった。VとJUNG KOOKは世界的ヒット曲「Dynamite」と最新アルバム収録の新曲「2.0」の2曲を、Snow Man、HANA、LDH選抜メンバーとダンスコラボして話題を呼び、「2.0」（週間再生数352.0万回／前週比29.5％増）は前週41位→20位に上昇した。
M!LKは2曲同時TOP5入り。2位（前週2位）の「爆裂愛してる」（週間再生数851.6万回／前週比6.1％減）は7週連続TOP3、8週連続TOP5をキープ。累積再生数を6984.5万回に伸ばした。4位（前週3位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数792.9万回／前週比6.0％減）は登場23週目で通算19回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数は1億6790.8万回となった。
3位（前週7位）にはKing Gnuの「AIZO」（週間再生数801.6万回／前週比30.6％増）が浮上し、8週ぶりにTOP3返り咲き。12週連続でTOP10をキープした。同曲がOPテーマのTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が3月26日深夜に最終回を迎え、3月30日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露したことなどが上昇要因となった。
5位（前週4位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数770.3万回／前週比7.2％減）。25/9/29付の初登場から29週連続でTOP5（24週連続1位を含む）を堅持し、累積再生数を4億4773.7万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは当週も2曲同時TOP10入り。6位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数671.7万回／前週比5.1％減）は1/26付の初登場から12週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億1102.8億回となった。7位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数573.0万回／前週比5.3％減）は、同曲が持つ歴代1位記録の「通算TOP10入り週数」を102週に更新。累積再生数は9億3226.4万回となった。
HANAも2曲同時TOP10入り。8位（前週10位）の「Blue Jeans」（週間再生数522.7万回／前週比7.4％減）は、25/7/28付の初登場から38週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープした。前出のSnow Man冠番組の人気コーナー「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」で共演したBTSのVが、日本の好きなアーティストがHANAで「Blue Jeans」が好きなことを明かし、同曲のステップも披露したことで反響を呼び、同日付のデイリー再生数は前日比1.4倍に。累積再生数は2億9760.1万回に伸ばした。
9位（前週48位）には新曲「Bad Girl」（週間再生数507.2万回／前週比92.2％増）が急上昇し、登場2週目で今作初のTOP10入りとなった。Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングの同曲は、好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤をポップロック調のメロディに乗せたラブソングとなっている。
10位（前週6位）はBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」（週間再生数494.6万回／前週比21.3％減）。デビュー5周年イヤーの幕開けを飾り、「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する同曲の累積再生数は1954.0万回となった。
■Official髭男dism、Mr.Childrenが前週比大幅増
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比＋1）、総再生数は6040.1万回（前週比3.6％減）となった。
総再生数2位（前週3位）のHANAはランクイン数13曲（前週比−1）、総再生数は3970.6万回（前週比2.3％減）に。3位（前週2位）のBTSはランクイン数18曲（前週比±0）と変動はなかったものの、前週記録した大幅増からの反動で総再生数は3797.3万回（前週比19.6％減）となった。
4位（前週4位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3583.9万回（前週比5.9％減）。5位（前週5位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2305.6万回（前週比7.1％減）。上位は全体的に減少傾向となった。
こうしたなか、7位（前週11位）のOfficial髭男dismはランクイン数15曲（前週比＋2）、総再生数は1872.2万回（前週比19.6％増）と増加。29位に初登場した新曲「エルダーフラワー」（3月30日配信開始／週間再生数302.8万回）がけん引した。
8位（前週13位）のMr.Childrenもランクイン数16曲（前週比＋5）、総再生数1838.9万回（前週比39.7％増）といずれも大幅増を記録。オリコン週間音楽ランキングで3冠を達成したアルバム『産声』（3月25日発売）のリリースに伴い、当週も3月30日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で4曲を披露するなど活発なメディア出演効果で軒並み再生数を伸ばした。
■back number「高嶺の花子さん」 通算2作目の累積7億回突破
back number「高嶺の花子さん」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が7億223.2万回に達した。累積再生数7億回突破は「水平線」に続き、通算2作目となった。
2013年6月26日にCDシングルとしてリリースされた同曲は、音楽プロデューサー・蔦谷好位置氏と初めてタッグを組んだ楽曲。2019年にはキリンビール「淡麗グリーンラベル」のCM曲となり、清水依与吏（Vo／Gt）が出演したことでも話題となった。
■米津玄師「Lemon」 通算2作目の累積5億回超え
米津玄師「Lemon」（2020年8月5日配信開始）の累積再生数が5億168.7万回に達した。累積5億回突破は「KICK BACK」に続き、通算2作目となった。
同曲は、2018年1月期にTBS系で放送された石原さとみ主演ドラマ『アンナチュラル』の主題歌として米津が書き下ろし。18/5/14付オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは史上初の累積100万ダウンロード（100万5253DL）を達成、20/4/27付の同ランキングでは史上初の300万ダウンロード（300万1806DL）を達成するなど、米津の代表曲の一つとなっている。
■10-FEET「第ゼロ感」 自身初の累積4億回突破
10-FEET「第ゼロ感」（2022年11月9日配信開始）の累積再生数が4億80.7万回に達し、自身初の累積4億回突破作品となった。
同曲は、映画『THE FIRST SLAM DUNK』（2022年12月3日公開）のエンディング主題歌としてTAKUMA（Vo／Gt）が書き下ろし。23年大みそかの『NHK紅白歌合戦』に初出場し、同曲を披露した。
■back number「HAPPY BIRTHDAY」 通算7作目の累積4億回超え
back number「HAPPY BIRTHDAY」（2020年10月5日配信開始）の累積再生数が4億11.0万回に達した。累積4億回突破は「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「花束」「ヒロイン」（達成順）に続き、通算7作目となった。
2019年2月27日にCDリリースされた同曲は、同年1月期にTBS系で放送された深田恭子主演ドラマ『初めて恋をした日に読む話』の主題歌として清水依与吏が書き下ろした。
BTSのVとJUNG KOOK（ジョングク）は、4月3日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の人気コーナー「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」に出演。BTSのメンバーが日本のテレビ番組に出演するのは活動再開後初となった。VとJUNG KOOKは世界的ヒット曲「Dynamite」と最新アルバム収録の新曲「2.0」の2曲を、Snow Man、HANA、LDH選抜メンバーとダンスコラボして話題を呼び、「2.0」（週間再生数352.0万回／前週比29.5％増）は前週41位→20位に上昇した。
M!LKは2曲同時TOP5入り。2位（前週2位）の「爆裂愛してる」（週間再生数851.6万回／前週比6.1％減）は7週連続TOP3、8週連続TOP5をキープ。累積再生数を6984.5万回に伸ばした。4位（前週3位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数792.9万回／前週比6.0％減）は登場23週目で通算19回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数は1億6790.8万回となった。
3位（前週7位）にはKing Gnuの「AIZO」（週間再生数801.6万回／前週比30.6％増）が浮上し、8週ぶりにTOP3返り咲き。12週連続でTOP10をキープした。同曲がOPテーマのTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が3月26日深夜に最終回を迎え、3月30日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露したことなどが上昇要因となった。
5位（前週4位）は米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数770.3万回／前週比7.2％減）。25/9/29付の初登場から29週連続でTOP5（24週連続1位を含む）を堅持し、累積再生数を4億4773.7万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは当週も2曲同時TOP10入り。6位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数671.7万回／前週比5.1％減）は1/26付の初登場から12週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億1102.8億回となった。7位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数573.0万回／前週比5.3％減）は、同曲が持つ歴代1位記録の「通算TOP10入り週数」を102週に更新。累積再生数は9億3226.4万回となった。
HANAも2曲同時TOP10入り。8位（前週10位）の「Blue Jeans」（週間再生数522.7万回／前週比7.4％減）は、25/7/28付の初登場から38週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープした。前出のSnow Man冠番組の人気コーナー「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」で共演したBTSのVが、日本の好きなアーティストがHANAで「Blue Jeans」が好きなことを明かし、同曲のステップも披露したことで反響を呼び、同日付のデイリー再生数は前日比1.4倍に。累積再生数は2億9760.1万回に伸ばした。
9位（前週48位）には新曲「Bad Girl」（週間再生数507.2万回／前週比92.2％増）が急上昇し、登場2週目で今作初のTOP10入りとなった。Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングの同曲は、好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤をポップロック調のメロディに乗せたラブソングとなっている。
10位（前週6位）はBE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」（週間再生数494.6万回／前週比21.3％減）。デビュー5周年イヤーの幕開けを飾り、「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する同曲の累積再生数は1954.0万回となった。
■Official髭男dism、Mr.Childrenが前週比大幅増
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は30曲（前週比＋1）、総再生数は6040.1万回（前週比3.6％減）となった。
総再生数2位（前週3位）のHANAはランクイン数13曲（前週比−1）、総再生数は3970.6万回（前週比2.3％減）に。3位（前週2位）のBTSはランクイン数18曲（前週比±0）と変動はなかったものの、前週記録した大幅増からの反動で総再生数は3797.3万回（前週比19.6％減）となった。
4位（前週4位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3583.9万回（前週比5.9％減）。5位（前週5位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数は2305.6万回（前週比7.1％減）。上位は全体的に減少傾向となった。
こうしたなか、7位（前週11位）のOfficial髭男dismはランクイン数15曲（前週比＋2）、総再生数は1872.2万回（前週比19.6％増）と増加。29位に初登場した新曲「エルダーフラワー」（3月30日配信開始／週間再生数302.8万回）がけん引した。
8位（前週13位）のMr.Childrenもランクイン数16曲（前週比＋5）、総再生数1838.9万回（前週比39.7％増）といずれも大幅増を記録。オリコン週間音楽ランキングで3冠を達成したアルバム『産声』（3月25日発売）のリリースに伴い、当週も3月30日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で4曲を披露するなど活発なメディア出演効果で軒並み再生数を伸ばした。
■back number「高嶺の花子さん」 通算2作目の累積7億回突破
back number「高嶺の花子さん」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が7億223.2万回に達した。累積再生数7億回突破は「水平線」に続き、通算2作目となった。
2013年6月26日にCDシングルとしてリリースされた同曲は、音楽プロデューサー・蔦谷好位置氏と初めてタッグを組んだ楽曲。2019年にはキリンビール「淡麗グリーンラベル」のCM曲となり、清水依与吏（Vo／Gt）が出演したことでも話題となった。
■米津玄師「Lemon」 通算2作目の累積5億回超え
米津玄師「Lemon」（2020年8月5日配信開始）の累積再生数が5億168.7万回に達した。累積5億回突破は「KICK BACK」に続き、通算2作目となった。
同曲は、2018年1月期にTBS系で放送された石原さとみ主演ドラマ『アンナチュラル』の主題歌として米津が書き下ろし。18/5/14付オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは史上初の累積100万ダウンロード（100万5253DL）を達成、20/4/27付の同ランキングでは史上初の300万ダウンロード（300万1806DL）を達成するなど、米津の代表曲の一つとなっている。
■10-FEET「第ゼロ感」 自身初の累積4億回突破
10-FEET「第ゼロ感」（2022年11月9日配信開始）の累積再生数が4億80.7万回に達し、自身初の累積4億回突破作品となった。
同曲は、映画『THE FIRST SLAM DUNK』（2022年12月3日公開）のエンディング主題歌としてTAKUMA（Vo／Gt）が書き下ろし。23年大みそかの『NHK紅白歌合戦』に初出場し、同曲を披露した。
■back number「HAPPY BIRTHDAY」 通算7作目の累積4億回超え
back number「HAPPY BIRTHDAY」（2020年10月5日配信開始）の累積再生数が4億11.0万回に達した。累積4億回突破は「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「花束」「ヒロイン」（達成順）に続き、通算7作目となった。
2019年2月27日にCDリリースされた同曲は、同年1月期にTBS系で放送された深田恭子主演ドラマ『初めて恋をした日に読む話』の主題歌として清水依与吏が書き下ろした。