＝LOVE、中森明菜の名曲「少女A」カバー 歌手・市川由紀乃との一夜限りのコラボ演出に反響
【モデルプレス＝2026/04/07】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、4月7日に放送されたNHK「うたコン」（毎週火曜夜8時〜）に生出演。新曲『劇薬中毒』に加え、中森明菜の名曲『少女A』をカバーした。
【写真】25歳イコラブメンバー「雰囲気変わった」近影
2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.4億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに2月に先行配信された新曲『劇薬中毒』においても、Music Videoが自身最速となる19日で1,000万回再生を突破、ストリーミング累計3,000万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE。
4月7日、NHK「うたコン」に生出演し、新曲『劇薬中毒』を披露。新曲『劇薬中毒』は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、恋の毒に侵されて堕ちていき、解毒不能な恋に溺れる、激情的な愛を歌ったラブソングとなっており、発売前から既に話題となっていた楽曲。同曲は4月1日に20thシングル表題曲としてリリースされ、4月8日公開「Billboard JAPAN Top Singles Sales」において自己最多初週売上となる41.7万枚を記録した。
番組では、歌手・市川由紀乃と佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏がコラボレーションし、中森明菜の名曲『少女A』をカバーし、この日限りの演出でSNS上でも大きな盛り上がりを見せた。
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18日、19日には神奈川県・横浜スタジアムのツアーファイナル公演を控えている。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な「＝LOVE STADIUM LIVE」の開催も発表されている。（modelpress編集部）
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◆＝LOVE「うたコン」で市川由紀乃とコラボ
2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.4億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに2月に先行配信された新曲『劇薬中毒』においても、Music Videoが自身最速となる19日で1,000万回再生を突破、ストリーミング累計3,000万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE。
番組では、歌手・市川由紀乃と佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏がコラボレーションし、中森明菜の名曲『少女A』をカバーし、この日限りの演出でSNS上でも大きな盛り上がりを見せた。
◆＝LOVE、8周年ツアー開催中
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18日、19日には神奈川県・横浜スタジアムのツアーファイナル公演を控えている。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な「＝LOVE STADIUM LIVE」の開催も発表されている。（modelpress編集部）
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