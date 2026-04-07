海鮮の旨味を凝縮させた一杯！かいり「痛風ラーメン」 実食 ＆ 開発担当者が語る新商品への想い
株式会社ペッパーフードサービスは、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」にて平日限定のランチ営業を2026年4月6日(月)より開始した。同ランチでは、平日限定「痛風味噌ラーメン」を販売している。早速、同ラーメンを実食して、開発担当者に新商品へ想いを語っていただいた。
■痛風ラーメンを実食
「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」と「ミニ海鮮丼」、そして「牡蠣出汁 あっさりラーメン」を実食した。
〇「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」＆「ミニ海鮮丼」
「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」は、ひと目見た瞬間から“ただ者ではない”存在感を放つ一杯だ。あん肝、牡蠣、海老といった高級食材が惜しみなく盛り込まれている。濃厚な味噌スープだが、「痛風鍋」のスープではなく、ラーメン向けに開発されたものだ。具材、スープ、麺のそれぞれがしっかりと存在感を放ち、最後の一滴まで飲み干したくなる完成度で、満足感は非常に高い。
「ミニ海鮮丼」は、コンパクトな器ながら、まぐろ、サーモン、甘えびといった具材がバランスよく盛り付けられ、食欲をそそる彩りだ。ネタの鮮度も良く、美味しくいただいた。
「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」の楽しみのひとつが、残ったスープにご飯を入れて食べる「おじや」だ。今回はミニ海鮮丼のご飯を使用したが、ライス単品を注文することができる。「おじや」は絶品で、濃厚な旨味が凝縮されたスープだからこそ、この味わいに至るのだろう。
〇「牡蠣出汁 あっさりラーメン」
「牡蠣出汁 あっさりラーメン」は、「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」ほどの派手さはないが、完成度の高い一杯だ。牡蠣を軸に、アサリやハマグリの旨味が凝縮されており、上質なラーメンに仕上がっている。オリーブオイルの香りに加え、あおさによる味の変化も絶品だった。
■かいり名物「痛風鍋」をラーメンに！担当者が語る開発秘話
株式会社ペッパーフードサービス 新規事業開発室 次長 榊原秀幸氏に「痛風ラーメン」へのこだわりをうかがった。
〇高級食材を惜しみなく使用！味変を楽しめる設計に
──「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」について教えてください。
榊原氏：「かいり」の名物である痛風鍋を、一杯のどんぶりに凝縮しました。あん肝、牡蠣、海老といった高級食材を惜しみなく使用しています。スープはラーメン向けにアレンジしています。
──「牡蠣出汁 あっさりラーメン」についても教えてください。
榊原氏：あっさりとしながらも、奥深い味わいのスープを目指しました。メインには牡蠣出汁を据え、そこにハマグリ、シジミ、アサリの3種をブレンドしています。
香りのアクセントとしてあおさを添えました。あえて最初からスープに混ぜず、トッピングとして置くことで、お客様が食べ進めるうちに自然とあおさが広がり、味の変化を楽しめる設計にしています。最後まで飽きずにお召し上がっていただけると思います。
さらに、油にはオリーブオイルを採用しました。貝だしとオリーブオイルは非常に相性が良いのです。その繊細な香りを邪魔しないよう、薬味には三つ葉やネギを選んでいます。
〇独自比率で生み出した「特注の高加水麺」
── 麺についても、かなり試行錯誤されたと聞いています。
榊原氏：低加水から高加水まであらゆるタイプを試しましたが、最終的にたどり着いたのは、加水率40％〜50％という極めて高い比率の超多加水麺です。製麺業者に何度も調整をお願いした、こだわりの特注麺です。
── 麺の最大の特徴は何でしょうか？
榊原氏：ひとことで言えば、ツルツル・モチモチとした食感です。博多ラーメンのようなパツッとしたシコシコ感（低加水）ではなく、モッチリとした粘りと喉越しの良さを重視しました。また、この麺はスープを吸っても伸びにくいという利点もあり、最後までベストな状態で楽しめます。
── 味の設計において、最も苦労したポイントはどこですか？
榊原氏：麺がスープを吸っていく変化まで含めた、トータルの時間軸でのバランス調整です。
初手のインパクトが弱いと、食べ進めた後の印象が薄くなってしまいます。かといって最初に強くしすぎると、最後にはしょっぱくなり食べ疲れてしまいます。「一口目の感動」と「最後の一滴まで飲める心地よさ」、この塩味と旨味の絶妙なパワーバランスを見極めることが、最も難しいポイントでした。
── 最後に、お客様へメッセージをお願いします。
榊原氏：「牡蠣出汁 あっさりラーメン」は、計算し尽くした「貝の旨味」を存分に堪能していただければ幸いです。あおさが少しずつスープに溶け出し、味わいが変化していく過程をぜひ楽しんでください。
── お忙しい中、本日はありがとうございました。
■商品ラインナップ
「かいり 痛風味噌ラーメン」1,200円（税込）
痛風鍋の味噌をそのままベースに、鶏ガラを合わせた濃厚味噌ラーメン。
海老・貝・あん肝の旨味が溶け込んだ、主役の一杯。
「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」1,800円（税込）
白子・赤海老・牡蠣を豪快にトッピング。
痛風鍋を、そのままラーメンで再現した贅沢な一杯。
「牡蠣出汁 あっさりラーメン」1,200円（税込）
牡蠣鍋の出汁をベースにした、クリアでありながら貝の風味豊かな一杯
牡蠣のほか、あさりやハマグリの旨味・風味に、あおさとオリーブオイルで奥行きをプラス。
〇麺の特徴
「すすった瞬間、違いがわかる“もち感”」。手打ちで仕上げた、加水率45〜50％の超多加水麺を使用し、もちっとした弾力と、つるっとした喉ごしを併せ持ち、スープに負けない存在感を実現しました。“麺そのものが主役になる食感”が特長だ。
■セットメニュー
・ミニ海鮮丼 ＋700円
・ライス 200円（お替り無料）
・麺大盛 ＋200円
《ランチ営業時間》
平日限定
11:30〜14:30（L.O.14:00）
※スープ無くなり次第終了
《牡蠣海幸かいり 吉祥寺店》
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目14-25 吉祥寺第2マーブルビル 2F
tel.0422-22-1071
営業時間 ： 17:00〜23:00
(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30)
土・日・祝日
15:00 - 23:00
(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30)
定休日 ： 不定休
アクセス ： 吉祥寺駅京王井の頭線/JR中央本線(東京〜塩尻)
■牡蠣海幸かいり 吉祥寺店
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「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」と「ミニ海鮮丼」、そして「牡蠣出汁 あっさりラーメン」を実食した。
〇「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」＆「ミニ海鮮丼」
「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」は、ひと目見た瞬間から“ただ者ではない”存在感を放つ一杯だ。あん肝、牡蠣、海老といった高級食材が惜しみなく盛り込まれている。濃厚な味噌スープだが、「痛風鍋」のスープではなく、ラーメン向けに開発されたものだ。具材、スープ、麺のそれぞれがしっかりと存在感を放ち、最後の一滴まで飲み干したくなる完成度で、満足感は非常に高い。
「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」の楽しみのひとつが、残ったスープにご飯を入れて食べる「おじや」だ。今回はミニ海鮮丼のご飯を使用したが、ライス単品を注文することができる。「おじや」は絶品で、濃厚な旨味が凝縮されたスープだからこそ、この味わいに至るのだろう。
〇「牡蠣出汁 あっさりラーメン」
「牡蠣出汁 あっさりラーメン」は、「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」ほどの派手さはないが、完成度の高い一杯だ。牡蠣を軸に、アサリやハマグリの旨味が凝縮されており、上質なラーメンに仕上がっている。オリーブオイルの香りに加え、あおさによる味の変化も絶品だった。
■かいり名物「痛風鍋」をラーメンに！担当者が語る開発秘話
株式会社ペッパーフードサービス 新規事業開発室 次長 榊原秀幸氏に「痛風ラーメン」へのこだわりをうかがった。
〇高級食材を惜しみなく使用！味変を楽しめる設計に
──「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」について教えてください。
榊原氏：「かいり」の名物である痛風鍋を、一杯のどんぶりに凝縮しました。あん肝、牡蠣、海老といった高級食材を惜しみなく使用しています。スープはラーメン向けにアレンジしています。
──「牡蠣出汁 あっさりラーメン」についても教えてください。
榊原氏：あっさりとしながらも、奥深い味わいのスープを目指しました。メインには牡蠣出汁を据え、そこにハマグリ、シジミ、アサリの3種をブレンドしています。
香りのアクセントとしてあおさを添えました。あえて最初からスープに混ぜず、トッピングとして置くことで、お客様が食べ進めるうちに自然とあおさが広がり、味の変化を楽しめる設計にしています。最後まで飽きずにお召し上がっていただけると思います。
さらに、油にはオリーブオイルを採用しました。貝だしとオリーブオイルは非常に相性が良いのです。その繊細な香りを邪魔しないよう、薬味には三つ葉やネギを選んでいます。
〇独自比率で生み出した「特注の高加水麺」
── 麺についても、かなり試行錯誤されたと聞いています。
榊原氏：低加水から高加水まであらゆるタイプを試しましたが、最終的にたどり着いたのは、加水率40％〜50％という極めて高い比率の超多加水麺です。製麺業者に何度も調整をお願いした、こだわりの特注麺です。
── 麺の最大の特徴は何でしょうか？
榊原氏：ひとことで言えば、ツルツル・モチモチとした食感です。博多ラーメンのようなパツッとしたシコシコ感（低加水）ではなく、モッチリとした粘りと喉越しの良さを重視しました。また、この麺はスープを吸っても伸びにくいという利点もあり、最後までベストな状態で楽しめます。
── 味の設計において、最も苦労したポイントはどこですか？
榊原氏：麺がスープを吸っていく変化まで含めた、トータルの時間軸でのバランス調整です。
初手のインパクトが弱いと、食べ進めた後の印象が薄くなってしまいます。かといって最初に強くしすぎると、最後にはしょっぱくなり食べ疲れてしまいます。「一口目の感動」と「最後の一滴まで飲める心地よさ」、この塩味と旨味の絶妙なパワーバランスを見極めることが、最も難しいポイントでした。
── 最後に、お客様へメッセージをお願いします。
榊原氏：「牡蠣出汁 あっさりラーメン」は、計算し尽くした「貝の旨味」を存分に堪能していただければ幸いです。あおさが少しずつスープに溶け出し、味わいが変化していく過程をぜひ楽しんでください。
── お忙しい中、本日はありがとうございました。
■商品ラインナップ
「かいり 痛風味噌ラーメン」1,200円（税込）
痛風鍋の味噌をそのままベースに、鶏ガラを合わせた濃厚味噌ラーメン。
海老・貝・あん肝の旨味が溶け込んだ、主役の一杯。
「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」1,800円（税込）
白子・赤海老・牡蠣を豪快にトッピング。
痛風鍋を、そのままラーメンで再現した贅沢な一杯。
「牡蠣出汁 あっさりラーメン」1,200円（税込）
牡蠣鍋の出汁をベースにした、クリアでありながら貝の風味豊かな一杯
牡蠣のほか、あさりやハマグリの旨味・風味に、あおさとオリーブオイルで奥行きをプラス。
〇麺の特徴
「すすった瞬間、違いがわかる“もち感”」。手打ちで仕上げた、加水率45〜50％の超多加水麺を使用し、もちっとした弾力と、つるっとした喉ごしを併せ持ち、スープに負けない存在感を実現しました。“麺そのものが主役になる食感”が特長だ。
■セットメニュー
・ミニ海鮮丼 ＋700円
・ライス 200円（お替り無料）
・麺大盛 ＋200円
《ランチ営業時間》
平日限定
11:30〜14:30（L.O.14:00）
※スープ無くなり次第終了
《牡蠣海幸かいり 吉祥寺店》
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目14-25 吉祥寺第2マーブルビル 2F
tel.0422-22-1071
営業時間 ： 17:00〜23:00
(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30)
土・日・祝日
15:00 - 23:00
(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30)
定休日 ： 不定休
アクセス ： 吉祥寺駅京王井の頭線/JR中央本線(東京〜塩尻)
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