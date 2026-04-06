元「モーニング娘。」の北川莉央（22）が4月1日にテレビ東京へ入社。アナウンサー職に就くとみられる。2019年に15期メンバーとしてグループに加入。昨年4月に自身のSNSトラブルで活動を休止、復帰を果たせないまま芸能界を引退していた。

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「昨年12月27日には卒業ソロ公演を開催。グループとしての卒業公演がかなわず、初のソロ形式でした。終了後にはSNSにメンバーカラーのシーブルーのドレス姿で投稿し、メンタルの強さもうかがえました。本来卒業公演をしてもらったのも、優遇ではないかとグループファンの間で物議を醸しました。彼女の就職先はモー娘。とは縁の深いテレ東ですからね」（芸能事務所関係者）

北川は昨年1月にプライベート写真の流出騒ぎほか、直後には本名とは別に作成していたSNSの裏アカから先輩や同期メンバーの批判や盗撮した画像が流出。自身も流出はブログで認めている。

「その画像の中には倫理的に不適切な表現も見られ、大炎上しました。その彼女の就職先がキー局のアナウンサーですから、現メンバーのファンを含めて厳しい声はある。一方、ファンの間でも聞き取りやすい声に定評があったので、今後の挽回に期待でしょう。テレ東には元在籍アナの森香澄さん、池谷実悠さんによる“陰口音声流出騒動”がありましたから、不適切は発言は論外ですが、北川さんもアイドル経験を生かして森さん路線でやっていくのも生き方。もっとも、炎上騒動前までは清純派キャラでしたから複雑でしょう」（女性誌編集者）

元モー娘。ではテレ東の大先輩でフリーアナウンサーの紺野あさ美（38）をはじめ、元乃木坂46のテレビ朝日・斎藤ちはるアナ（29）、同じく日本テレビの市來玲奈アナ（30）、元櫻坂46でフジテレビの原田葵アナ（25）と、アイドルから女子アナへの転身は今や珍しくなくなった。

「近年は難関大や名門大に入るためにアイドル業を一時休業したり、活動途中で唐突に出身大学を明かすケースが増えている。日頃の発言やキャスター業を始めるなどの個人の仕事から、将来のコネクションを作っているとみられるメンバーはファンの間でも話題になっています。アイドル業を“ガクチカ”の一環として活動するケースには複雑なファンも多い。ただ、そろそろこのルートも物珍しくなくなりましたから、アイドル側にとっても厳しい時代になるかもしれません」（前出の編集者）

社会人となった北川の活躍に注目が集まる。

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